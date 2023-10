Vongolari, ricorso bocciato: i compartimenti restano quattro

Vongolari in assemblea, ieri nei locali del Pic Pesca di Porto San Giorgio, per manifestare la propria soddisfazione per il fatto che i compartimenti delle Marche per la pesca dei molluschi bivalvi restano in numero di quattro in via definitiva e non in seguito a delle proroghe: "La Regione – dice il presidente del Covopi, Consorzio Vongolari Piceni, Gerardo Fragoleti – spiega che entro il 31 dicembre la regione deve stabilire gli assetti: se gli attuali quattro effettuati con delle proroghe sulla base di uno studio finanziato dalla stessa Regione, quattro anni che hanno detto che la suddivisione in quattro compartimenti è giusta. Ancona non era d’accordo e ha presentato un ricorso al Tar, il quale lo ha bocciato. Quindi restano i compartimenti: Fano (con 65 imbarcazioni), Ancona (73), Civitanova Marche (25) e Porto San Giorgio-San Benedetto (57). All’assemblea di ieri sono intervenuti il presidente della commissione Agricoltura della Camera dei deputati, Mirco Carloni, l’assessore alla pesca di Porto San Giorgio, Fabio Senzacqua, e il consigliere regionale Marco Marinangeli.