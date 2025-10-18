Sos case popolari
Alessandro Caporaletti
Sos case popolari
Fermo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gli 007 della storiaCaso VildozaRaccolta differenziataRagazzino mortoFunerali carabinieriSagre in Emilia Romagna
Acquista il giornale
Cronaca"Vongole, boccata d’ossigeno per la pesca"
18 ott 2025
SILVIO SEBASTIANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Fermo
  3. Cronaca
  4. "Vongole, boccata d’ossigeno per la pesca"

"Vongole, boccata d’ossigeno per la pesca"

Basilio Ciaffardoni, vicepresidente Cogepa, commenta il via libera definitivo per l’abbassamento della taglia minima per l’Adriatico

Basilio Ciaffardoni

Basilio Ciaffardoni

Dopo anni di attese, rinvii e discussioni tecniche, è arrivato da Bruxelles il via libera definitivo alla deroga italiana sulla taglia minima delle vongole dell’Adriatico. La misura minima passa così da 25 a 22 millimetri, riconoscendo finalmente la specificità ambientale e biologica del nostro mare. Un provvedimento che avrà effetto fino al 2030 e garantisce ossigeno a un comparto che rischiava di soccombere sotto regole pensate per i mari del Nord. La decisione viene commentata da Basilio Ciaffardoni, volto storico della marineria sangiorgese e vicepresidente del Consorzio della Piccola Pesca Artigianale (Cogeopa). "È una vittoria per il buon senso e per chi vive il mare ogni giorno. Bruxelles ha capito che l’Adriatico non è il Mare del Nord: le nostre vongole non raggiungono quelle dimensioni, non perché siano immature, ma perché è così che crescono naturalmente. Continuare a imporre i 25 millimetri avrebbe significato fermare decine di barche e mettere in ginocchio intere famiglie".

Come si è arrivati a questo risultato? "Con tanto lavoro, anni di confronto e soprattutto con dati scientifici alla mano. I nostri consorzi hanno dimostrato che le vongole dell’Adriatico raggiungono la maturità commerciale già a 22 millimetri".

Che cosa cambia ora per i pescatori? "Possiamo tornare a lavorare con serenità. Non ci saranno più stop ingiustificati e le marinerie potranno programmare la stagione senza l’incubo dei divieti. È un riconoscimento concreto del valore del nostro lavoro e della sostenibilità delle nostre pratiche. L’Adriatico è un mare fragile, ma gestito con intelligenza può dare ancora tanto". E per quanto riguarda la commercializzazione? "Dobbiamo fare un passo avanti anche lì. Io continuo a dire che il mercato ittico deve diventare il punto di riferimento per la vendita delle vongole, un luogo dove i pescatori possano portare il prodotto e venderlo direttamente. Così si valorizza la filiera corta e si restituisce al porto il ruolo che merita. Porto San Giorgio deve tornare ad essere un porto vivo".

La piccola pesca può trarne vantaggio? "Certo. La deroga non è solo un aiuto economico, ma un riconoscimento della nostra identità. La piccola pesca usa da sempre attrezzi selettivi e a basso impatto, e porta in tavola un pesce di stagione, fresco, vero. Dobbiamo trasmettere questo valore ai giovani: il mare può essere futuro, se lo si vive con rispetto". E il granchio blu, che aveva destato tante preoccupazioni? "Da noi, per fortuna, non è stato un problema serio. Qualche esemplare sì, ma nulla di paragonabile a quello che accade nel Nord Adriatico. È una specie buona in cucina ma pericolosa per l’equilibrio dell’ecosistema".

Silvio Sebastiani

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

AmbientePesca