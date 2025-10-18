"Vongole, boccata d’ossigeno per la pesca"

Dopo anni di attese, rinvii e discussioni tecniche, è arrivato da Bruxelles il via libera definitivo alla deroga italiana sulla taglia minima delle vongole dell’Adriatico. La misura minima passa così da 25 a 22 millimetri, riconoscendo finalmente la specificità ambientale e biologica del nostro mare. Un provvedimento che avrà effetto fino al 2030 e garantisce ossigeno a un comparto che rischiava di soccombere sotto regole pensate per i mari del Nord. La decisione viene commentata da Basilio Ciaffardoni, volto storico della marineria sangiorgese e vicepresidente del Consorzio della Piccola Pesca Artigianale (Cogeopa). "È una vittoria per il buon senso e per chi vive il mare ogni giorno. Bruxelles ha capito che l’Adriatico non è il Mare del Nord: le nostre vongole non raggiungono quelle dimensioni, non perché siano immature, ma perché è così che crescono naturalmente. Continuare a imporre i 25 millimetri avrebbe significato fermare decine di barche e mettere in ginocchio intere famiglie".

Come si è arrivati a questo risultato? "Con tanto lavoro, anni di confronto e soprattutto con dati scientifici alla mano. I nostri consorzi hanno dimostrato che le vongole dell’Adriatico raggiungono la maturità commerciale già a 22 millimetri".

Che cosa cambia ora per i pescatori? "Possiamo tornare a lavorare con serenità. Non ci saranno più stop ingiustificati e le marinerie potranno programmare la stagione senza l’incubo dei divieti. È un riconoscimento concreto del valore del nostro lavoro e della sostenibilità delle nostre pratiche. L’Adriatico è un mare fragile, ma gestito con intelligenza può dare ancora tanto". E per quanto riguarda la commercializzazione? "Dobbiamo fare un passo avanti anche lì. Io continuo a dire che il mercato ittico deve diventare il punto di riferimento per la vendita delle vongole, un luogo dove i pescatori possano portare il prodotto e venderlo direttamente. Così si valorizza la filiera corta e si restituisce al porto il ruolo che merita. Porto San Giorgio deve tornare ad essere un porto vivo".

La piccola pesca può trarne vantaggio? "Certo. La deroga non è solo un aiuto economico, ma un riconoscimento della nostra identità. La piccola pesca usa da sempre attrezzi selettivi e a basso impatto, e porta in tavola un pesce di stagione, fresco, vero. Dobbiamo trasmettere questo valore ai giovani: il mare può essere futuro, se lo si vive con rispetto". E il granchio blu, che aveva destato tante preoccupazioni? "Da noi, per fortuna, non è stato un problema serio. Qualche esemplare sì, ma nulla di paragonabile a quello che accade nel Nord Adriatico. È una specie buona in cucina ma pericolosa per l’equilibrio dell’ecosistema".

Silvio Sebastiani