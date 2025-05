Voto a Sant’Elpidio al Mare. Affluenza in leggero calo

Sono andati tutti e quattro a votare in mattinata, ieri, i candidati a sindaco di Sant’Elpidio a Mare: Gionata Calcinari, Rossano Orsili, Enrico Piermartiri si sono recati nelle rispettive sezioni tutte al capoluogo che quest’anno sono state collocate negli spazi della primaria ‘Mazzoni’, al Palazzo Bartolucci, mentre Mirco Romanelli ha votato nella sezione della scuola di Piane Tenna.

L’affluenza alle ore 12 faceva registrare 14,1% dei votanti: in leggero calo rispetto a un paio di anni fa, giustificato dal fatto che ieri, era una giornata in cui venivano celebrate parecchie comunioni nelle chiese, cosa che, come è facile immaginare, ha tenuto per forza di cose lontano dai seggi molte famiglie. Già alle 19, l’affluenza era salita al 34,5% (era del 37,5% nel 2022) con sezioni che avevano superato il 40% dei votanti (sfiorando anche quota 45%).

Nel corso della giornata l’affluenza alle urne è stata lenta ma costante, con una accelerazione verso la serata, a conclusione di una domenica contrassegnata da bel tempo e clima quasi estivo.

Le operazioni di voto si sono svolte nella normalità, e nella massima tranquillità, considerando anche le precise e rigide disposizioni impartite dalla Prefettura. I candidati si sono incrociati davanti ai seggi, oltre che durante l’iniziativa ‘Otzio’ che ieri ha fatto vivere il centro storico, in un’atmosfera di grande serenità, rimandando le ansie per l’andamento del voto e il risultato di questa tornata elettorale alla giornata odierna.

Ha fatto un po’ parlare, ma senza particolare enfasi, quanto accaduto la notte prima del voto nella frazione di Casette d’Ete dove mani ignote si sono divertite a strappare i manifesti dai tabelloni elettorali di due dei quattro candidati sindaci. Oggi si vota dalle 7 alle 15, dopodiché inizieranno le operazioni di spoglio delle schede e si animeranno le sedi elettorali dei quattro candidati, tutte collocate in centro città, dove sarà possibile seguire la lunga maratona elettorale.

Marisa Colibazzi