"’Voto dove vivo’ anche da noi"

’Voto dove vivo’ è il titolo della mozione presentata in Consiglio dal consigliere Christian De Luna per conto della sezione sangiorgese dei Giovani Democratici di cui è segretario. Ha l’obiettivo di sensibilizzare il legislatore su una necessità non più rinviabile: garantire il diritto di voto ai cittadini che lavorano, studiano o si curano in una regione diversa da quella di residenza. Ad ogni consultazione i cittadini italiani fuorisede per esercitare il diritto di voto devono affrontare costi e tempi troppo elevati per raggiungere la città di residenza in cui si deve votare, una condizione che riguarda decine di migliaia di studenti e lavoratori, ragazzi e adulti. La mozione in oggetto è stata approvato da molti consigli comunali. Lo statuto e il regolamento consiliare di Porto San Giorgio non prevedono il voto su mozioni consiliari che abbiano come oggetto materie fuori dalle proprie competenze. Nell’ultima seduta consiliare De Luna, a nome dei Gd, ha presentato la mozione: "Ci riteniamo soddisfatti che anche la maggioranza, attraverso un intervento del consigliere Tombolini, abbia capito l’importanza di questa proposta di legge e abbia sposato a pieno i nostri indirizzi affinché venissero recepiti dai rappresentati locali in Parlamento".