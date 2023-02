Voto, Laboratorio Civico sostiene Battilà "Siamo noi l’unica alternativa concreta"

"Siamo l’unica alternativa reale e concreta" esordisce il Laboratorio Civico, rivendicando di essere stati "i primi e gli unici ad aver proposto, lo scorso anno, a tutta l’opposizione, il programma e la visione diversa che abbiamo della città" e sottolineando di essere gli unici, nello scenario elettorale che si sta delineando "ad avere, oggi, lo stesso progetto presentato a dicembre e stiamo lavorando al programma per illustrarlo alla città, con i medesimi partner e qualcun altro in arrivo; sono immutati l’impegno e l’apertura a forze che dovessero decidere di concorrere a formare un’amministrazione libera da dinamiche diverse dalla gestione del bene comune". Il Laboratorio Civico ricorda anche che, da metà dicembre, ha il suo candidato in Gian Vittorio Battilà (nella foto), che ha subito incassato l’appoggio di Lega e Fi. Manca Fd’I "per una scelta di campo dettata da alcuni referenti regionali di quel partito anche se – è la frecciatina – in tempi non sospetti, con i rappresentanti locali c’era la condivisione del progetto in divenire". Oggi resta il dialogo tra le parti e la speranza che si mantenga rispettoso delle posizioni di ognuno, mentre contatti con altre forze alternative all’amministrazione, continueranno fino alla presentazione delle liste. Il Laboratorio Civico è all’opposizione dal 2018 quando ha capitalizzato il 22% dei consensi elettorali "che certificano la voglia degli elpidiensi di affrancarsi dalle vecchie logiche, con una chiara visione di come dovrebbe essere la città nel prossimo futuro e con posizioni definite e note sui temi drammaticamente endemici della città". Guardando la situazione attuale nel suo complesso, "la coalizione tra Laboratorio Civico, Lega e Fi è stabile e compatta e il centrodestra tradizionale non esiste più. Fd’I ha scelto il suo candidato sindaco (Massimiliano Ciarpella, ndr) non politico, ma nemmeno civico considerato che 10 anni fa è stato consigliere di opposizione per il Pdl, supportato da liste formate da ex uomini di partito e formazioni non appartenenti alla sua area ideologica, fino ad un ex assessore dell’amministrazione uscente. Il Pd candida Paolo Petrini presentandolo come civico: non crediamo servano commenti su questo. Il Terzo Polo è ancora in via di definizione e probabilmente spaccato". Una disamina quasi completa, manca solo Coalizione Civica dell’ex leader del Laboratorio Civico, Alessandro Felicioni.

m. c.