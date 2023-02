Voto, Pd su Ciarpella: poca esperienza

Quando sono state ufficializzate le candidature a sindaco di Gian Vittorio Battilà e di Alessandro Felicioni, il Pd è rimasto sempre silente. Al contrario, la reazione conseguente alla discesa in campo di Massimiliano Ciarpella non si è fatta attendere. Non solo. Il Pd cittadino aveva il colpo pronto in canna tanto che, non appena Ciarpella ha ufficializzato la sua candidatura e presentato la sua squadra (di cui, lo ricordiamo fanno parte anche diversi ‘ex’ dell’attuale maggioranza) il direttivo Dem ha subito dato fuoco alle polveri, partendo ‘lancia in resta’ e non ci è andato affatto leggero, puntando a sminuire l’immagine di chi è stato scelto per guidare la coalizione avversaria. "Che il centrodestra non avesse persone adeguate da candidare a sindaco della città era un fatto noto – esordisce il direttivo del Pd – Ora, per uscire da questa difficoltà hanno ripescato un lor ex consigliere comunale che tutti avevano dimenticato dopo l’esperienza svolta. Lo hanno incartato in maniera diversa e lo presentano tentando di raccontare una storia nuova". E per spiegare meglio il concetto, i dem propongono delle similitudini: "Un po’ come si fa con la pubblicità di prodotti alimentari pseudo salutisti a cui si aggiunge il ‘senza’: ‘Senza glutine’, ‘senza sale’, ‘Comprateli perché non danno fastidio’. Sembra di vederli i capi intorno a un tavolo che escogitano l’idea vincente: ‘Troviamo uno di cui non si possa dire niente’. E ci sono riusciti". E aggiungono: "Non c’è un’esperienza che i cittadini possano valutare per capire se ci sono le capacità sufficienti ad amministrare la città. Non c’è nulla che permetta di capire se vi è adeguatezza a rappresentare una comunità. Nulla che possa far intuire l’intelligenza di mettere in campo idee utili alla città che, infatti, non vengono nemmeno abbozzate, né tantomeno l’abilità e la forza di farle valere".

Per il Pd, in Ciarpella "sono del tutto sconosciute la necessaria capacità di leadership, indispensabile per un sindaco, così come ogni altra qualità. Anzi, a voler pensar male, sembra proprio questo il criterio che ha determinato il vincitore di un casting, a volte tenuto pure da altri territori: puntare tutto sul marchio non sulle persone". La conclusione non è più tenera: "Questo centrodestra sembra tanto un’automobile affollata in cui chi ha il volante in mano non sa guidare e tutti gli occupanti gli urlano come farlo, ognuno a modo suo".

Marisa Colibazzi