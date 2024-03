Voto, ’Progetto civico’ a nozze con Moreno Bellesi di Italia Viva

Italia Viva e il nuovo ‘Progetto Civico per Amandola’ uniscono le forze in vista delle prossime elezioni comunale, insieme stabiliscono alcune delle priorità per la città di Amandola e per l’area dei Sibillini. La competizione elettorale nella città montana è partita e lentamente iniziano a prendere forma anche progetti e persone che si affacciano sulla scena. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro fra Moreno Bellesi, presidente provincia di Italia Viva e il neo costituito ‘Progetto Civico per Amandola’, che hanno da subito mostrato una certa condivisione d’intenti. "La necessità di portare a termine e mettere a disposizione della cittadinanza tutti i lavori relativi alle infrastrutture a partire dal nuovo ospedale di Amandola e dei Sibillini – spiega Moreno Bellesi - e se possibile anche l’attivazione di qualche specialità che lo caratterizzi e lo renda pienamente fruibile viste le considerevoli dimensioni. La ‘Circonvallazione’, il teatro, il cinema, le varie chiese da ripristinare nelle frazioni fra cui la struttura di San Francesco e del Beato Antonio, il completamento dei lavori dell’edificio e dei nuovi servizi scolastici, l’avvio dei lavori sul fronte della viabilità della Monti - Mare verso Servigliano ed il collegamento con Sarnano-Caldarola-Quadrilatero, non ultime le iniziative culturali e quelle di caratterizzazione turistica. Per portare avanti tutto ciò serve ampia unità di intenti, nei prossimi giorni continueranno i confronti con gli altri protagonisti della scena politica".