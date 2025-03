Voto, sinistra in pressing: "Romanelli, candidati"

"Come diceva Bersani ‘io spingo il carro’" esordisce Renzo Offidani, ex sindaco, amministratore di lungo corso, della lista ‘Sinistra per Sem’ (quasi completata) parlando delle comunali. ‘Spinge il carro’ per andare con chi? "Mirco Romanelli. E’ persona coerente, di qualità, che ha l’esperienza per un compito così importante. Gli chiediamo di candidarsi con la sua lista (PrimaVera Sem?), Sinistra per Sem, Avs, altri del Pd e chi vorrà unirsi". Anche i lattanziani? Offidani non si sbilancia: "Contatti ci sono stati e, per quanto mi riguarda, si è ricucito un rapporto importante".

"Eravamo favorevoli da dicembre a Romanelli candidato – prosegue - quando la segretaria locale del Pd ci ha convocato dicendoci che questo nome era condiviso anche da loro. A fine febbraio, ci hanno detto di una trattativa in corso con liste che prevedevano la presenza di Terrenzi e Fi e con Rossano Orsili come candidato sindaco. Siamo stati subito assolutamente contrari, come anche Romanelli". Al Pd dice: "Fermatevi. Fate un passo indietro. State facendo un’operazione del tutto fuori luogo con alleati con cui non ci sono affinità politiche e culturali. Pensano, così facendo di dividere il centrodestra ma chi ne esce indebolito è il centrosinistra che andrà con un candidato di centrodestra e ce ne sarà un altro presentato dalla coalizione di centrodestra. Quali saranno i rapporti di forza?".

Sulla stessa linea Sinistra Italiana. La segretaria provinciale, Sabrina Isidori, conferma la ricostruzione di Offidani, e di Romanelli parla come di "una figura seria, coerente, affidabile e preparata a cui rinnoviamo la nostra stima". Sulla decisione del circolo Pd "di voler imboccare un’altra strada, abbiamo subito chiarito che, come Sinistra Italiana e Avs, non saremmo stati disponibili a seguirli in quello che si delinea come un grande accordo con la destra elpidiense. Da anni lavoriamo con coerenza e convinzione per l’unità delle forze progressiste per costruire un’alternativa credibile a quella destra da cui lo stesso Orsili proviene. Non è unendosi alla destra e, di fatto, annullandosi, che si garantisce il bene del paese. Ci uniamo all’appello di Sinistra per Sem nel chiedere al Pd di fare un passo indietro, tornando a sostenere convintamente Romanelli a cui chiediamo di sciogliere le riserve sulla sua candidatura a sindaco. In questo caso, noi ci saremo".

