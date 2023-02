Voto, Traini si candida con Ciarpella

Anche l’ex assessore Marco Traini sceglie di schierarsi a fianco del candidato sindaco Massimiliano Ciarpella con la lista Progetto Civico Pse. "Siamo sempre più convinti dell’importanza di una guida civica per questa città all’interno di una coalizione solida, coesa, plurale, a forte trazione civica ma aperta ai partiti organici che abbia come unico interesse quello di fornire risposte concrete per lo sviluppo del nostro tessuto sociale ed economico" è la spiegazione che dà Traini di questa scelta fatta di comune accordo con componenti della lista e simpatizzanti.

"Con Ciarpella condividiamo molte idee e proposte per migliorare la città. Lui, come noi, è un cittadino prestato alla politica, lontano da ideologie di partito, con una forte sensibilità per il sociale. Una persona giovane, affidabile che, con il supporto e la collaborazione della nostra lista saprà guidare la città. Progetto Civico per Pse non è un partito, né mai lo diventerà". Una dichiarazione di appoggio che arriva a ridosso dell’uscita ufficiale di Massimiliano Ciarpella che domani tirerà pubblicamente le fila di tutti i discorsi per chiudere il cerchio. Lo fa dopo aver incamerato l’appoggio di un gruppo di soggetti molto eterogeneo. Tra loro, figurano parecchi ex forzisti, a partire da Enzo Farina, passando per l’ex coordinatore Fausto Mangiaterra, per finire con l’avvocato Giovanni Vittorio Galeota (per il quale, inizialmente, era stata prospettata la possibilità di una candidatura a sindaco per Fi). Ci sono anche ex leghisti, a cominciare da Mauro Tosoni che è confluito in Civici Marche e nella lista civica e politica di Porto Sant’Elpidio al Centro – Udc. Quest’ultima, era una forza della maggioranza del sindaco uscente Nazareno Franchellucci da cui ha preso le distanze un paio di anni fa e adesso si schiera con Ciarpella, contro il centrosinistra. Ma Ciarpella ha fatto altro shopping nella maggioranza di Franchellucci, arruolando anche l’ex assessore, Traini.

Infine, sono con Ciarpella, i Fratelli d’Italia e Azione, mentre (nonostante le indiscrezioni continuino a darla della partita) ancora non ci sono posizioni ufficiali di Italia Viva. Al momento, i candidati ufficiali sono tre: (in ordine di apparizione) Gian Vittorio Battilà (Laboratorio Civico, Lega e Fi); Alessandro Felicioni (Coalizione Civica e 5Stelle), Paolo Petrini (la sua lista civica, Pd, Impegno Civico, La città del fare, Popolari per Pse).

Marisa Colibazzi