Per le famiglie che hanno figli da 3 a 36 mesi e che usufruiscono, o hanno usufruito del servizio di asilo nido (pubblico o privato autorizzato), c’è la possibilità da oggi fino al 24 novembre per chiedere la concessione di voucher Asilo Nido a rimborso dei costi sostenuti nel 2023. Sono destinatarie di questo benefit famiglie residenti in città, che abbiano un Isee fino a 25mila euro o fino a 40mila euro. Nel primo caso, il massimo del contributo ammissibile è di 1500 euro, nel secondo caso di 1000 euro. Tuttavia, qualora il numero delle domande risultasse superiore alla dotazione finanziaria disponibile, il contributo sarà riproporzionato in percentuale tra gli aventi diritto ai rimborsi richiesti, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le domande vanno presentate online (sportellotelematico.comune.montegranaro.fm.it…) corredate anche dalle ricevute degli avvenuti pagamenti per le rette del nido.