Vuole annullare la multa, aveva la patente falsa

Si era presentato negli uffici della polizia stradale per farsi annullare una multa, ma gli agenti, nonostante avesse dichiarato di avere la patente, avevano scoperto che il documento era falso. Per questo motivo un polacco di 40 anni è stato rinviato a giudizio e dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di utilizzo di atto falso. L’insolita vicenda aveva preso il via a inizio ottobre del 2022 quando una pattuglia della sezione della polizia stradale aveva fermato una Volkswagen Polo con alla guida il cittadino extracomunitario. Al controllo documentale il conducente non aveva esibito la patente di guida e, dopo ulteriori accertamenti, gli agenti avevano potuto verificare che l’uomo non aveva mai conseguito il titolo e gli avevano così contestato la "guida senza patente" che prevede una sanzione di 5.100 euro e il fermo amministrativo dell’auto. Dopo qualche giorno il conducente si era presentato presso gli uffici della sezione di polizia stradale di Fermo, pretendendo l’annullamento della sanzione e la restituzione dell’auto, dichiarando di essere titolare di una patente di guida rilasciata in Polonia ed esibendo il relativo documento. Gli agenti, però, avendo dubbi sulla veridicità del titolo, con l’aiuto dei colleghi esperti di falso documentale, avevano accertato la non conformità del documento ai parametri per l’anticontraffazione che contraddistinguono la patente polacca. La patente era stata sequestrata e l’automobilista denunciato all’autorità giudiziaria per utilizzo di atto falso.

fab.cast.