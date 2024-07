Walking Football in vetrina. Premiate Pro Calcio e Fermana

Il motto è di quelli che sanno di vittoria a prescindere: ‘Finché puoi lo giochi, finché vivi lo ami’. Concluso con successo, lo scorso fine settimana presso il Firmum Village, il primo torneo ufficiale di Walking Football sotto l’egida dell’ente di promozione sportiva Asi e della Asd Walking Football Italia. All’evento internazionale intitolato alla città di Fermo, giunto alla terza edizione, hanno preso parte 16 squadre: 8 nella categoria over 50 e 8 in quella over 60, provenienti da 6 diverse regioni con la presenza di alcune società di calcio professionistico come il Ferencvaros Budapest. A nome della Fermana FC WF, organizzatrice della manifestazione, il presidente Fabio Belà ha dichiarato: "Grazie alla collaborazione con la Gsa Due Palme di Marina Palmense e al patrocinio dell’amministrazione comunale, la città è stata letteralmente invasa da 16 squadre impegnate nella disciplina che permette di giocare a calcio a un sempre maggior numero di ex calciatori e appassionati. Presenti anche la Pro Calcio Ascoli; dal Lazio, le prestigiose As Roma, S.S. Lazio e Dival Roma protagoniste di un curioso derby con i giallorossi che hanno prevalso pur avendo i biancazzurri tra le proprie fila l’ex portiere di serie A, Alessandro Trapasso. Ancora, dal Piemonte: Novarello WF, Valchiusella WF e Pinerolo Luserna; Jamboree Livorno dalla Toscana; Pool Vigevano-Lombardia; Minervino Murge- Puglia e la celeberrima Ferencvaros da Budapest, detentrice del titolo 2023- over 60". Sabato sera presso ‘Villa Raccamadoro’, cena conviviale per atleti e accompagnatori con l’esibizione dei musici e alfieri della Cavalcata dell’Assunta a sottolineare l’importanza di una manifestazione che coniuga movimento turistico e culturale con la consueta finalità aggregativa ed inclusiva. Durante la mattinata di domenica, finali alla presenza dell’assessore allo sport Alberto Scarfini che ha premiato i padroni di casa della Fermana FC per la categoria over 50 e la Pro Calcio Ascoli tra gli over 60.

Gaia Capponi