Weekend da vivere a Porto Sant'Elpidio tra sagre, teatro e Miss Italia

Prosegue la sfilza di appuntamenti dell’estate elpidiense con un altro week end ricco di iniziative di vario genere. Da stasera fino a domenica, la Parrocchia della Ss Annunziata è in festa con la Sagra degli Strozzapreti, organizzata in collaborazione con la Nuova Associazione Quartiere Centro, presso l’Oratorio Don Wando (piazzale Marconi). Tutte le sere sono aperti gli stand gastronomici (dalle ore 19,30), mentre per quanto riguarda gli appuntamenti, stasera, (ore 21,15) il Teatro della Solidarietà propone la commedia ‘Lu Paradiso po’ spettà’ e, a seguire, Tutto Musica con Beppe Torresi; domani sera, invece, spazio alla moda con la sfilata intitolata ‘La stoffa dell’amore’ a cura di Dilidé e Savà Boutique, con la musica live dei ‘Warsavia’. La serata di chiusura, del 13 agosto, è affidata alla indiscussa comicità di Piero Massimo Macchini con ‘Radical Grezzo’, musica live con i Crumbs e l’estrazione della lotteria. Per informazioni, pagina Facebook ‘Lu campittu de li preti’. Ma stasera, (ore 21,30) sul lungomare sud Faleria, è di scena anche la bellezza con l’appuntamento dedicato a una selezione del concorso Miss Italia e la finale regionale per l’assegnazione della fascia di Miss Cinema. Ingresso libero.