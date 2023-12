Weekend della Befana col presepe vivente. Cinquanta scene e duecento figuranti

A distanza di 4 anni, il 6 e 7 gennaio (dalle ore 16), torna il presepe vivente nel centro storico, con un nuovo percorso che si snoda per circa un km da Porta Marina, tra vicoli, slarghi e piazze, attraverso oltre 50 scene con circa 200 figuranti, fino agli scantinati dell’ex ospedale vecchio dove, sotto le antiche volte, sarà allestita la scena della Natività (con 6 famiglie che si alterneranno ogni ora, con bue e asinello). Un evento riproposto sotto l’egida dell’Ente Presepe Vivente, presieduto da Mauro Lucentini, che raccoglie una trentina di associazioni che si sono messe al lavoro per la settima edizione di una manifestazione di grande fascino. "Abbiamo il patrocinio di Comune, Regione, Camera di Commercio, Provincia, Prefettura, Fondazione Carifermo, Curia, Ast e numerosi sponsor – ha spiegato Lucentini –. La nostra forza sono le associazioni (quest’anno ci sono anche le scuole) perché il presepe vivente è di tutti". Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Endrio Ubaldi, gli assessori Monia Marinozzi (cultura) e Gastone Gismondi (turismo) che hanno sottolineato l’importanza di un evento che è un’occasione di valorizzazione e di promozione del centro storico, l’impegno di cittadini che non si tirano mai indietro quando si fa qualcosa di bello per la città. Ingresso a offerta per un progetto solidale.

Marisa Colibazzi