Weekend di iniziative a chiudere le festività

L’ultimo fine settimana delle feste natalizie prevede, in città, l’arrivo delle befane, le ultime occasioni di divertirsi sulla pista di pattinaggio su ghiaccio, il Villaggio del Natale con il mercatino nelle casette di legno, tante sorprese soprattutto per i più piccini offerte dalla Pro Loco e dalla Nuova Associazione di Quartiere Centro che ha curato anche l’allestimento della casetta della simpatica vecchina del 6 gennaio. Ma l’associazione propone anche altro nella giornata odierna: dalle 16 alle 9, l’Arrivo dei Re Magi in Piazza Garibaldi, con un presepe vivente a cura della Parrocchia Ss Annunziata nei giardini di Villa Bernetti (dalle ore 16). "Il nostro regalo alla città: il Concerto dell’Epifania" annuncia l’associazione di quartiere centro, riferendosi all’evento delle ore 18, nella chiesa Madonna della Fiducia, con il coro ‘DedLa’ diretto dal Maestro Daniela Fiorani, con la partecipazione dei Maestri Daniela Carlini (violino) e Luca Conti (pianoforte).

L’iniziativa è promossa con l’Associazione Regionale Cori Marchigiani, Nativitas Marche e il Comune. Ingresso libero. In serata si conosceranno le vetrine vincitrici del concorso natalizio e il selfie sotto il vischio più votato.