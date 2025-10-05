Virus West Nile, muore a 84 anni: era in ospedale da settimane

Fermo, 6 ottobre 2025 – Non ce l’ha fatta, Vittorio Vallesi, l’84enne di Montegranaro che era stato il primo caso accertato di West Nile nel fermano (il secondo nelle Marche) di cui si era avuta notizia il 21 settembre scorso, mentre era già ricoverato all’ospedale di Macerata (la prima febbre l’aveva accusata lo scorso 31 agosto) dove è deceduto, probabilmente per insieme di concause viste le patologie di cui soffriva, circondato dall’affetto dei suoi cari.

A dare la notizia il sindaco Endrio Ubaldi che, da quando ha appreso del caso e ne ha informato la cittadinanza mettendo in campo tutti i provvedimenti richiesti in casi simili e stabiliti dal Dipartimento di Igiene e sanità pubblica dell’Ast, si è tenuto costantemente in contatto con i familiari per essere aggiornato sulle condizioni dell’anziano concittadino e seguire gli sviluppi della situazione. Vallesi, va detto a scanso di ingiustificati allarmismi, soffriva di patologie pregresse per cui, così come precisato anche dal Dipartimento Igiene e sanità, rappresentava un soggetto anziano e fragile, più vulnerabile dinanzi alla puntura della zanzara comune (tormento estivo per un gran numero di persone), avvenuta nei pressi della sua abitazione, nel quartiere Santa Maria, tanto da contrarre l’infezione da West Nile.

Dopo uno stato iniziale di coma farmacologico, l’84enne aveva risposto in maniera incoraggiante ai farmaci ispirando un cauto ottimismo anche se, una volta fuori dal coma, permanevano problemi di tipo cerebrale che, a distanza di un paio di settimane, hanno complicato il quadro clinico fino a portare Vallesi a esalare l’ultimo respiro. Martedì, alle ore 10, i funerali nella chiesa di Santa Maria. “Esprimo tutta la vicinanza mia e della comunità alla famiglia per la perdita di Vittorio Vallesi, che conoscevo e che era una persona molto stimata in città” le parole di cordoglio del sindaco Ubaldi che, tuttavia, continua a invitare tutti “ad evitare allarmismi, tanto più inopportuni se consideriamo che, con il forte calo delle temperature, le zanzare sono praticamente scomparse”. Nei giorni scorsi, erano stati effettuati interventi di disinfestazione concentrati dapprima nel quartiere Santa Maria, secondo le prescrizioni dell’Ast, poi estesi a tutto il territorio cittadino.

m.c.