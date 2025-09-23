West Nile, scatta la disinfestazione

Restano serie le condizioni dell’85enne ricoverato da qualche giorno all’ospedale di Macerata perché colpito da febbre di West Nile. Una volta accertato che si trattava di una infezione provocata dalle punture di zanzare comuni avvenute nei pressi della propria abitazione, per l’uomo sono scattati i provvedimenti del caso. Contestualmente il Dipartimento Igiene e Salute pubblica dell’Ast 4 ha informato il Comune affinché desse seguito alle procedure del caso, oltre ad informare i residenti e sensibilizzarli ad adottare le necessarie misure precauzionali: evitare l’acqua stagnante sotto i vasi, evitare irrigazioni eccessive, evitare ogni ristagno d’acqua che è l’habitat naturale delle zanzare, usare regolarmente larvicidi, applicare repellenti sul corpo.

Intanto, "la notte scorsa, così come ci era stato indicato dall’Ast, abbiamo subito effettuato la disinfestazione concentrandola nel quartiere Santa Maria, dove risiede il nostro concittadino colpito da West Nile, ma ci stiamo tenendo in costante contatto col primario del dipartimento dell’Ast4, Giuseppe Ciarrocchi, e stiamo monitorando la situazione momento per momento, pronti ad aggiornare la cittadinanza".

Lo stesso Ciarrocchi, tuttavia, nel comunicare la notizia dell’infezione, aveva invitato ad evitare allarmismi tanto più che, a fronte di molte persone che vengono punte, sono poche quelle in cui si manifesta l’infezione e che al massimo accusano un po’ di febbre. Purtroppo, sono più a rischio soggetti in età avanzata, immunocompromessi e chi è più fragile a causa di altre patologie pregresse. Giova precisare che la diffusione di questa malattia viene favorita dal caldo e dal cambiamento climatico e che, essendo ormai finita la bella stagione, le previsioni danno per imminente un peggioramento delle condizioni meteo. Tuttavia, sarà importante anche in futuro adottare tutti nuove abitudini utili a ridurre la presenza delle zanzare. Va anche chiarito che l’infezione non si trasmette da uomo a uomo. In ogni caso, già per la prossima settimana, il Comune ha previsto altri due interventi di disinfestazione (29 e 30 settembre) contro le larve. Il tutto mentre resta alta l’attenzione sulle condizioni dell’85enne ricoverato a Macerata. Nel frattempo, secondo quanto dichiarato dal Dipartimento Igiene e Sanità pubblica dell’Ast, saranno anche introdotte delle piccole trappole per catturare le zanzare e farle esaminare dell’Istituto zooprofilattico.

Marisa Colibazzi