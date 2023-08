'WorldLand Festival' Arte e Musica a Montegiorgio: Scopri la Magia della Tradizione Marchigiana

Prosegue nel segno della cultura l’estate montegiorgese, grazie al ‘WorldLand Festival’ guidato dalla direzione artistica di Dario Aspesani in collaborazione con l’assessore alla cultura Michela Vita, che ha fortemente voluto ospitare il festival. Sarà un doppio appuntamento con arte e musica, quello in programma per domani, entrambi gli eventi si terranno all’interno del chiostro di Sant’Agostino nel centro storico di Montegiorgio. Si parte dalle 18 con l’inaugurazione della mostra d’arte degli artisti: Svetlana Kompel, Sandro Bartolucci e Mirko Amaolo, che esporranno alcune delle loro opere più rappresentative: disegni, pitture, paesaggi, ritratti e composizioni materiche. La mostra sarà visitabile fino a domenica 20 agosto con orario dalle 19 alle 24. Sempre domani alle 21,30 al chiostro di Sant’Agostino con inizio alle 21,30 si terrà il concerto di narrazione dal titolo ‘La Voce e il canto della Filanda Jesina’, proposta da Gastone Pietrucci & La Macina 4et con Mugia Bellagamba alla narrazione. Una delle ultime band storiche del panorama popolare italiano, che da oltre 50 anni propone la musica popolare marchigiana e la porta in giro nel mondo, facendo conoscere le storie e la magia dei territori. Una serata che mescola musica popolare e narrazioni di storie e miti della tradizione della nostra regione. Evento che lo scorso anno riscosse grande successo di pubblico e proprio per questo è stato riproposto trattando però un tema più specifico. Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso libero. a. c.