’Worldland’ invade il centro con jazz, arte e teatro

Il Festival WorldLand lancia la sua undicesima edizione della programmazione invernale, quattro appuntamenti allestiti dal direttore artistico Dario Aspesani con musica popolare, jazz e altro ancora. I concerti ad ingresso libero, si terranno tutti a palazzo Sant’Agostino nel centro storico, che ospita anche il Museo della musica popolare dal mondo ed è stato realizzato grazie alla collaborazione dell’Amministrazione e di diverse associazioni del territorio. Si parte oggi alle 21,30 con Enrico Guida che proporrà lo spettacolo ‘woman on spoon river’, riadattamento in forma di prosa e lettura con l’accompagnamento musicale di Dario Aspesani, a cui si aggiungerà anche l’esposizione ‘Visula art’ di Sara Nucci. Venerdì 20 dicembre sarà di scena il ‘Duo jazz’ composto da Gianmarco Polini e Claudio Mangialardi.

Domenica 22 dicembre a partire dalle 18, si esibiranno in successione Marco Millozzi con un concerto dedicato alla musica popolare, poi sarà di scena Loris Ferretti anche lui impegnato con brani popolari dal mondo, a chiudere la serata una visita guidata al Museo della musica popolare dal mondo. A chiudere il festival sabato 11 gennaio alle 17,30 serata di musica e benessere con ‘Giornata Olistica’, un incontro di yoga con Massimo Azzurro e l’accompagnamento musicale di Dario Aspesani, per questioni logistiche quest’ultimo appuntamento è a posti limitati, è richiesta prenotazione, per info 351.6181955. Un modo diverso di vivere le festività.