’XGiove’ in lizza per l’Eurovision Song Contest

Il gruppo elpidiense dei XGiove ci sta provando gusto a partecipare a concorsi musicali e a conquistarsi meritate, grandi soddisfazioni che sono motivo di orgoglio, di incoraggiamento a mettercela tutta e a fare ancora di più e meglio per ritagliarsi un proprio posto nel mondo della musica. L’ultima sfida li vede partecipare al concorso ‘Una voce per San Marino’, indetto nella Repubblica di San Marino per individuare chi parteciperà in rappresentanza del piccolo Stato dell’Italia centrale all’Eurovision Song Contest 2023, in programma a Liverpool. "Incredibile. Siamo nella rosa dei 22 artisti finalisti. Per noi, essere arrivati alla fase finale del concorso è motivo di grande orgoglio" scrivono i XGiove sui social, informando i fans che la finale si tiene stasera, in diretta su San Marino Rtv, dalle ore 21 e che se la contenderanno proponendo il loro brano ‘Fuoco e Benzina’. XGiove è una band fondata nel 2018 da Nicolò Buccioni (voce e fisarmonica), Giacomo Strappa (chitarra elettrica), Andrea Massetti (basso), Ludovico Bartolozzi (tastiere e bouzouki) e Federico Piermartire (batteria), che partecipano a festival e contest e in pochi anni hanno già vinto il Premio Alex Baroni al Festival dell’Adriatico; il terzo posto a Sabremo Rock& Trend, nel 2022 hanno vinto il Cantagiro e il tour Musicfest e hanno aperto i concerti di Caparezza, Litfiba e Gabry Ponte. Stasera il verdetto: si saprà se riusciranno a staccare il biglietto per l’Eurovision ma per la città e per i fans sono comunque vincenti.

Marisa Colibazzi