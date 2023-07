XVII edizione del Palio del Mare, a Falerio l'attesa è alle stelle!

Tutti gli occhi sulla Faleriense, che questa sera dalle 21 sarà piena di musica, colori ed allegria per la XVII edizione del Palio del Mare. La sfilata partirà da piazza F.lli Cervi e continuerà per le principali vie del quartiere, per poi percorrere il lungomare sud fino al villaggio turistico ’Le Mimose’, luogo in cui si terrà la tanto attesa staffetta. Sono ormai noti i frazionisti delle 5 squadre, presenti mercoledì al giuramento, così come sono stati annunciati i temi che distingueranno i rioni nel corso della sfilata: Saturday Night Fever per le Balene, che faranno rivivere l’atmosfera anni ’80; tema ambientalista Plastic Free per i Cavallucci Marini, impegnati a difendere mare e Terra dalla plastica; La mitologia con protagonista Afrodite sarà la tematica dei Delfini, che secondo il mito trasportarono a riva la perla da cui nacque la dea; l’audace avventura di Ulisse sarà messa in scena dalle Sirene, immerse nell’epica e nell’eroe più rappresentativo, mentre gli Squali saranno proiettati al futuro e rappresenteranno un’idea di mare sconosciuta e diversa da quella terrena. Rimangono ancora poche ore per ultimare i preparativi, sia per le coreografie sia per carri e vestiti, le vie sono addobbate e l’entusiasmo della gente è evidente in tutto il quartiere. Attese più di 6mila persone questa sera per la festa più grande dell’estate elpidiense. Vietato mancare.

Nadir Tomassetti