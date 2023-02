Yoga e pet therapy anche in classe

Il polo scolastico ‘Urbani’ si conferma luogo di incontro e di collaborazione tra mondo professionale, associazioni del territorio e pratiche di cura innovative, capace di offrire ai propri alunni un percorso altamente formativo e stimolante. Ma attenzione viene riservata anche alle classi terminali per l’orientamento in uscita. È mirato a una formazione a più ampio raggio il progetto Visiting Professor, dedicato agli studenti del terzo anno dell’indirizzo socio sanitario attivato al ‘Tarantelli’: per due settimane, i ragazzi sono stati coinvolti in incontri con esperti esterni di terapie alternative di cura, nell’ambito di un progetto che rientra nei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto). Visiting professor prevedeva la conoscenza e sperimentazione della musicoterapia: gli alunni sono stati introdotti nel mondo questa terapia dalla dottoressa Claudia Ciocci, e hanno potuto toccare con mano le pratiche attraverso ascolti, improvvisazioni e attività di body percussion. Un’altra pratica alternativa è la Pet Therapy tanto che nel progetto è stata coinvolta l’Associazione Emozionaldogmente che ha insegnato ai ragazzi a relazionarsi con i cani per sperimentare l’attività terapica. E’ stata conosciuta più da vicina anche l’Arteterapia, grazie all’esperta Ramona Montani che, basandosi su diverse tecniche espressive, ha mostrato come aiutare la persona a comunicare migliorando la sua condizione psichica. Visiting Professor ha previsto anche una visita alla Fattoria di Prospero dove si svolgono attività di onoterapia e ippoterapia, confrontandosi con Pierluigi Riccioni e tutta l’équipe multidisciplinare.

C’è stata anche l’occasione di conoscere lo Shiatsu, con Beatrice Bacidori, specialista in medicine complementari e terapie integrate, lo Yoga della risata e la clownterapia insieme a Silvia Ferracuti e all’associazione Magicabula di Fermo. Inoltre, presso le sedi dell’alberghiero di Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio, si sono svolti due laboratori di orientamento progettati con il supporto di Anpal Servizi, in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Fermo. Laboratori strutturati per fornire agli studenti delle classi terminali maggiore consapevolezza rispetto alle prospettive professionali e alla rete di servizi territoriali, che hanno riscosso particolare interesse, con grande soddisfazione della dirigente scolastica, Laura D’Ignazi e Pierpaolo Piermarini (referente Pcto).

Marisa Colibazzi