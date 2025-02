Yoga sul palco del teatro dell’Aquila

Lo yoga è un respiro profondo, è vita che si vive nell’armonia e nel pensiero. Per questo un luogo come il palcoscenico del teatro dell’Aquila diventa un luogo speciale per una lezione di yoga che ha conquistato tutti. Protagonista una maestra storica di yoga, Lidia Martorana, che ha riempito il palco di amanti di una disciplina vera, di una ricerca in se stessi che in teatro ha portato sorrisi e benessere. Un successo l’iniziativa che ha avuto degli appuntamenti a Palazzo dei priori e che ha trovato proprio il teatro come cornice ideale. Martorana ha condiviso il progetto con l’assessore alla cultura Micol Lanzidei, col supporto del dirigente Gianni Della Casa e di Massimo Stabile che gestisce il teatro. Con Lidia Martorana anche Cristina Pierini, a guidare i partecipanti in un’ora di vero benessere: "Questa sera al Teatro dell’Aquila abbiamo respirato insieme, in un flusso armonioso di presenza e condivisione. Ogni respiro, ogni movimento, ogni attimo è stato un dono prezioso, spiegano le docenti, vorrei dedicare questo momento ai miei meravigliosi allievi, anima pulsante di questa esperienza: siete voi la vera essenza di tutto. Con il vostro cuore, i vostri occhi, la vostra fiducia e la vostra luce, avete reso questa lezione un momento di pura magia. Questa esperienza resterà nel mio cuore come un abbraccio dolcissimo. Ci rivediamo presto, lì dove il respiro incontra la bellezza del presente". Le immagini sono state realizzate da una fotografa apprezzata come Marilena Imbrescia, per una esperienza che resterà a lungo nei cuori di tutti.