’Yoko come musa’, taglio del nastro per Sandro Trotti

Una grande partecipazione della colletività domenica scorsa per l’inaugurazione ufficiale e il taglio del nastro per la Sal Polivalente ’Il Castello’ che, come prima iniziativa, ha ospitato la mostra ’Yoko come Musa’ del maestro monturanese Sandro Trotti. Un momento speciale che ha visto il vecchio teatrino della Scuola dell’Infanzia Regina Margherita, rifarsi completamente il look in uno spazio di 155 metri quadrati adatto ad esposizioni ma anche a conferenze ed eventi, con tanto di aria condizionata. Un primo tassello, come ha sottolineato l’Amministrazione Comunale, per ridare nuovo slancio a Piazza Leopardi pronta diventare un nuovo centro culturale dopo diversi anni di difficoltà post sisma. Prima del taglio del nastro domenica la conferenza stampa svoltasi presso la sala comunale alla presenza del maestro Trotti e poi il concerto per pianoforte presso la Chiesa di San Rocco diretto dal maestro Adrian Theodor Vasilache su musiche di Puccini, Debussy e Chopin. Poi la salita nel centro storico con il taglio del nastro ufficiale per la Sala e il via alla mostra resa possibile grazie a coloro che hanno prestato le opere: dal maestro Trotti a Vincenzo Mandozzi, dalla collezione di Eugenia e Fausto Paci, a quelle Valentini e De Angelis. Il tutto per un lavoro reso possibile grazie alla collaborazione delle associazioni monturanesi ma anche degli uffici e degli operai comunale che hanno prestato la loro opera, per un momento importante e molto sentito da parte dell’intera cittadinanza monturanese.