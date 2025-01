Yuasa Battery, altra sfida salvezza in arrivo

Sale sempre più alta la febbre da grande evento in casa Yuasa Battery Grottazzolina. La gara di domenica prossima ha proprio il sapore di un appuntamento, se non con la storia ma di sicuro di quelli che potrebbe rimanerci dentro a lungo. Inutile girarci intorno alle 19 al PalaSavelli va in campo una sfida che potrebbe, in caso di successo, risultare quasi decisiva. Un successo della Yuasa allungherebbe il divario verso la parte caldissima della classifica e soprattutto verso quell’ultimo posto che rappresenta l’unico che porta alla retrocessione in A2. Insomma tanti spunti di interesse in campo come la possibilità di allungare ulteriormente la striscia di risultati utili consecutivi seguendo proprio quell’indicazione che coach Massimiliano Ortenzi ha sottolineato nei giorni scorsi: "Il nostro obiettivo è quello di migliorare nel girone di ritorno il rendimento contro ogni squadra, rispetto a quanto fatto all’andata". Con Taranto all’andata finì 3-1 con la Yuasa capace di tornare in partita nel terzo set e sfiorare il quinto, mancando l’allungo decisivo nel quarto parziale. Taranto si presenterà alla sfida del PalaSavelli con un rendimentog negativo nelle ultime cinque giornate e con coach Boninfante che non avrà più a disposizione neanche l’opposto di riserva Santangelo che proprio nelle ultime ore ha salutato la compagnia, accettando una importante proposta proveniente dall’Egitto. Squadra in difficoltà ma proprio per questo squadra da rispettare per una Yuasa che ha salutato a sua volta Schalk (tornato in Francia per trovare maggio spazio) ma ha dato il benvenuto allo schiacciatore bulgaro classe 2003 Bardarov, sceso subito in campo per conoscere ed allenarsi con i compagni. Di certo quella di domenica sarà una sfida anche molto attesa dal pubblico, atteso in gran numero e pronto a riempire il PalaSavelli. I 160 ed oltre che hanno seguito la squadra a Padova sono il termometro ideale per la febbre di un intero territorio che sta sempre più ammirando le gesta di Fedrizzi e compagni. Intanto è aperta ed operativa la prevendita che, dopo i primi giorni al PalaGrotta, è ora spostata al PalaSavelli. Oggi e domani biglietteria del Palas aperta dalle ore 16:30 alle ore 19:30 mentre domenica appuntamento doppio; al mattino dalle ore 10 alle 13 e poi, in pieno clima gara, dalle ore 16 fino ad inizio gara per un match assolutamente tutto da seguire e pronto a regalare grandi emozioni.

Roberto Cruciani