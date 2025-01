Yuasa Battery, altri punti pesanti in cascina

Un successo straordinariamente pesante per la classifica, ottenuto in uno scontro diretto in trasferta, a Padova, sotto di un set, che ha fatto felici i 160 tifosi al seguito. La domenica perfetta per la Yuasa Battery Grottazzolina. La soddisfazione a fine gara di coach Massimiliano Ortenzi: "Già nel primo set c’era la sensazione che si poteva fare, stavamo bene in campo. Nel secondo è stato bravo Fedrizzi che con un suo turno ci ha dato ancora più spinta e abbiamo iniziato a fare molto bene in cambio palla. Bravo Zhukouski a gestire bene la squadra nonostante l’assenza di Petkovic che poteva pesare molto. Molto bravi a tenere bene in ricezione, oltretutto in ogni set ci abbiamo messo delle battute e dei muri che ci hanno portato dei vantaggi importanti ed è venuta fuori una gara tonica. Siamo consapevoli che nella squadra tutti sono importanti, questo lo stiamo facendo diventando un valore nelle gare che contano di più ma serve essere bravi a tenere i piedi a terra. Mancano tante partite, vogliamo migliorare tutti i risultati ottenuti nel girone di andata e lo stiamo facendo con grande sacrificio, sopperendo alle cose che mancano e ora pensiamo alla prossima gara con Taranto. Un grazie enorme ai tifosi che sono un valore aggiunto e lo sono sempre stati; questo grande affetto ci da entusiasmo per arrivare ancora più carichi e vedere un paese che porta 160 persone a Padova è speciale. Dobbiamo spingere ancora tutti insieme per inseguire i nostri obiettivi". In evidenza la regia di Zhukouski: "Da Monza abbiamo trovato un buon sistema di gioco, siamo veramente molto soddisfatto e ci godiamo per qualche ora questo successo perché poi sarà già tempo di guardare avanti e lavorare in vista di Taranto. Mancava Petkovic ma Cvanciger ha fatto una super partita come anche Tatarov. Un grazie enorme ai tifosi".

Best scorer Yuasa Georgi Tatarov con i suoi 20 punti a tabellino: "Posso solo dire grazie a tutta la squadra che ha spinto tantissimo in ogni fondamentale perché sapevamo quanto fosse importante vincere questa partita. Oggi abbiamo dimostrato la forza di questo gruppo. Contro Taranto dobbiamo continuare su questo livello e in casa avremo dalla nostra parte la spinta del pubblico cui vogliamo regalare un altro successo". E l’operazione Taranto, si gioca domenica al PalaSavelli alle ore 19, è già scattata con la prevendita (attiva anche si vivaticket). Oggi e domani biglietteria al PalaGrotta aperta dalle 18 alle 20, poi al PalaSavelli: da giovedì a sabato 16,30 – 19,30 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 fino ad inizio gara.