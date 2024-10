Yuasa Battery, campagna abbonamenti riaperta

I 2.162 dell’esordio in Superlega non sono passati inosservati. La Yuasa Battery Grottazzolina ha colpito nel cuore degli appassionati di volley, ma in generale di sport, dell’intero territorio fermano e non solo. Un entusiasmo che ha portato la società a riaprire la campagna abbonamenti per le gare interne della stagione 2024-25 proprio cavalcando il successo di pubblico e di entusiasmo maturato in occasione del match contro Monza, concedendo qualche giorno in più ai tifosi per sottoscrivere l’abbonamento. Domenica le tessere staccate erano già 599, raddoppiando il record storico del club. Ma nelle ore successive alla gara molti avevano inoltrato richiesta per sottoscrivere l’abbonamento con la società che ha dato subito parere positivo. L’abbonamento può essere sottoscritto on line su vivaticket.com, con la possibilità di scegliere il posto e la tipologia ma c’è anche la possibilità di recarsi fisicamente in una delle ricevitorie autorizzate di vivaticket presenti in tutta Italia, di cui cinque presenti nel fermano. Ma per essere ancora più vicini ai tifosi il club ha deciso di aprire il botteghino del PalaSavelli oggi dalle ore 18 alle 20 e domani dalle ore 10 alle 12.

Poi la prossima settimana l’apertura del botteghino sarà garantita nella giornata di martedì al Palasport di Grottazzolina mentre da mercoledì a sabato al PalaSavelli a Porto San Giorgio. Una campagna abbonamenti che ha saputo colpire anche per l’impatto visivo grazie allo slogan "La prima volta che ti ho vista", con in primo piano un ragazzo e una ragazza innamorati che si recano al palasport ad applaudire la Yuasa, in onore proprio del debutto assoluto del club nel massimo campionato italiano. Da ricordare i pressi dei vari settori: 150 euro per la curva (120 euro ridotto), 200 euro per la tribuna centrale e laterale (170 euro ridotto), 350 euro per la tribuna gold che include l’accesso all’area hospitality (300 euro ridotto) e 800 euro per l’esperienza in tribuna vip che include il parcheggio riservato e l’accesso all’area hospitality. Il tutto con una tessera agevolata a 100 euro per i tifosi regolarmente tesserati e registrati al prezzo di 100 euro. Un numero altissimo quello dei 599 euro considerando che in estate la società aveva apertamente dichiarato di puntare all’obiettivo delle 500 tessere che è stato già abbondantemente superato. Ora non resta che alzare lo sguardo e mirare in alto magari puntando con decisione ai 700 abbonamenti.

Roberto Cruciani