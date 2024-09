Yuasa Battery carica a mille per il debutto

Fervono i preparativi al PalaSavelli in vista dell’evento del domani con la Superlega che per la prima volta chiamerà in causa la Yuasa Battery Grottazzolina, avversario di turno la Mint Vero Volley Monza, fresca di finale scudetto contro Perugia. Un Palas animato negli ultimi giorni non solo dagli atleti di coach Ortenzi ma anche dalla squadra invisibile di volontari che stanno mettendo a punto tutto il necessario per essere pronti ad accogliere i tantissimi tifosi. Ma di contro ci sarà Monza guidata da Massimo Eccheli, reduce da una super stagione. Monza può contare sul fortissimo regista brasiliano Fernando Kreling, la coppia di centrali Thomas Beretta-Gabriele Di Martino, il libero Marco Gaggini e l’opposto Arthur Szwarc. Il rinnovamento c’è stato in banda con l’eterno Osmany Juantorena (da Modena), tre giovanissimi come il finlandese Marttila (2003) e il tedesco Rohrs (2001) e il coreano Woo-jin Lee (2005). Al centro il bronzo olimpico statunitense Taylor Averill e l’azzurro Leandro Mosca. Dalla Francia è rientrato l’opposto Ibrahim Lawani e a completare il quadro Filippo Mancini da Ravenna come secondo regista, mentre Matteo Picchio affiancherà Gaggini. La ciliegina poi nelle ultime ore con l’arrivo del mostro sacro Ivan Zaytsev, per una squadra che sarà protagonista anche in Champions League. Grotta si affaccia alla sfida con grande entusiasmo ma anche con la voglia matta si sudare su ogni pallone per raggiungere la salvezza e dunque evitare l’ultimo posto in classifica, l’ultimo che porta in A2. Proprio il coach di Monza Eccheli è stato molto chiaro alla vigilia: "È una partita delicata per noi, poiché saremo ancora privi di alcuni giocatori importanti e affronteremo una squadra che debutta in SuperLega per la prima volta nella sua storia. Sicuramente giocheranno con grande energia, spinti anche dall’entusiasmo dei loro tifosi. Dovremo quindi scendere in campo con il massimo rispetto per Grottazzolina e con la consapevolezza della nostra attuale condizione, per riuscire a disputare una gara di alto livello e lottare, azione dopo azione". Gara in diretta in streaming su Volleyball Tv con la telecronaca di Riccardo Minnucci. Continua la corsa al biglietto con la biglietteria del Pala Grotta aperta oggi dalle 9 alle 12 mentre al PalaSavelli biglietti possibili oggi dalle 17 alle 20 e domani dalle 9 alle 12 e dalle 17 fino al fischio d’inizio. Possibile acquistare i tagliandi anche online su Vivaticket online e nei punti vendita accreditati.