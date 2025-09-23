Yuasa Battery C’è ancora tanto entusiasmo

Una prima uscita, quella della Yuasa Battery Grottazzolina nell’allenamento congiunto contro Fano (Serie A2) andato in scena sabato scorso al PalaSavelli, indubbiamente utile allo staff di coach Massimiliano Ortenzi e agli stessi atleti per valutare lo stato di avanzamento dei valori in casa Yuasa. Quattro set vinti (tre effettivi più uno supplementare disputato per girare l’intero organico delle squadre) che hanno mostrate alcuni meccanismi già buoni ed altri che devono essere perfezionati in settimana come ha sottolineato proprio coach Ortenzi al termine dell’allenamento che ha avuto anche una buona risposta in termini di presenze sulle tribune: "La prima stagione è sempre particolare per tanti motivi. Ci eravamo riproposti di avere un certo ritmo in cambio palla, stiamo lavorando su cose dove non siamo ancora fluidi ma è abbastanza normale. C’è stato un po’ di sali e scendi nel corso della gara ma abbiamo sofferto delle cose in ricezione che di solito per noi sono più semplici. C’è stato secondo me un ottimo approccio e i ragazzi hanno avuto un buon piglio per agonismo e applicazione e sono contento per tutti loro, sia chi è partito sia chi è subentrato ha mostrato questo. Siamo contenti per l’entusiasmo, si respira proprio la voglia di tornare a giocare e vivere il campionato: per essere un test di sabato pomeriggio, a settembre, c’era tanta gente. I ragazzi son contenti di questo e non fa altro che aumentare la qualità del lavoro che facciamo quotidianamente. Noi dobbiamo spingere in attesa di essere al completo, quando lo saremo dovremo essere bravi a costruirci una mentalità che dovrà essere quella giusta per affrontare la stagione nel miglior modo possibile".

Concentrato sul campo e sempre perfezionista il regista Marco Falaschi che guarda anche al test del primo ottobre sempre al PalaSavelli contro la Lube Civitanova. "Siamo un cantiere aperto indubbiamente, ci sono delle cose da sistemare e credo si sia anche visto. Qualcosa di buono l’abbiamo messo in campo. Ciò che ci eravamo detti di provare lo abbiamo fatto. Ci vuole ancora un po’ di pazienza, attendiamo poi gli ultimi arrivati per essere a pieno regime nella dirittura d’arrivo verso l’inizio del campionato. Con la Lube sarà un test diverso dal primo che abbiamo fatto e anche loro avranno tante assenze. Non sarà come il campionato sicuramente ma ci aiuterà molto, alzando il livello, a capire dove siamo in questo momento e in questa fase della stagione".