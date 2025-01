Yuasa Battery, c’è l’accordo con Fisiomed

E’ stata formalizzata nella giornata di ieri la partnership tra il Gruppo Medico Associati Fisiomed e la Yuasa Battery Grottazzolina, presso la sala conferenze della sede principale della galassia Fisiomed, a Sforzacosta. Un accordo che permette a Fisiomed di diventare sponsor ufficiale e medical partner della Yuasa Battery, da quest’anno protagonista in Superlega. Yuasa presente per l’occasione con il presidente Rossano Romiti, il coach Massimiliano Ortenzi oltre allo schiacciatore Oleg Antonov, argento olimpico a Rio 2016 con la Nazionale Italiana e l’opposto croato Gabrijel Cvanciger.

A prendere la parola per primo per fare i consueti onori di casa è stato l’amministratore unico di Fisiomed, Enrico Falistocco. "Oggi più che mai mi sento orgoglioso di essere marchigiano – ha esordito - quello che sta facendo la società di Grottazzolina è incredibile. Un paese di 3mila abitanti che può vantare la squadra di pallavolo in A1 è uno sforzo immane. Mi viene in mente solo l’Ascoli ai tempi di Rozzi. Pertanto ritengo questo accordo qualcosa di speciale. Fisiomed è arrivata ad avere 7 sedi dopo le ultime acquisizioni a Tolentino e a Casette d’Ete e nel fermano vogliono essere più presenti, lo rimarchiamo con questa collaborazione prestigiosa e lo faremo con altre operazioni. Mi auguro possiate continuare così e festeggiare la salvezza, ogni vostra vittoria sarà una nostra vittoria. E sono sicuro che da questo incontro nascerà una vera amicizia".

Parole di grande soddisfazione per questa nuova partnership raggiunta sono arrivate dal presidente della Yuasa Battery Rossano Romiti: "Siamo contentissimi di questa sinergia che ci lega a Fisiomed. Si nota l’entusiasmo che avete ed è anche il nostro. La partnership ovviamente non riguarderà solo i grandi in SuperLega ma tutto il settore giovanile e parliamo di numeri significativi perché la M&G Scuola Pallavolo ormai dispone di 300 tesserati. Un totale in crescita, anche perché l’utilizzo del PalaSavelli a Porto San Giorgio ha aumentato la nostra capacità attrattiva anche verso la zona costiera. Se sommiamo i quasi cento collaboratori capite che la nostra è quasi una azienda".

Chiusura finale per coach Massimiliano Ortenzi: "Avere accesso a strutture mediche di eccellenza, con un ampio team di professionisti, ci permette di accelerare i tempi di recupero. Questo rappresenta un valore aggiunto indispensabile per affrontare una competizione di altissimo livello".