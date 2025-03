Yuasa Battery, c’è voglia di stupire ancora

Inizia domani in pratica la settimana tipo che porterà la Yuasa Battery Grottazzolina all’esordio nei Playoff Challenge che prenderanno il via ufficialmente domenica prossima. Una straordinaria occasione per tutto il mondo Yuasa per chiudere al meglio questa prima straordinaria stagione in Superlega. Un playoff che in realtà è un mini – campionato con sei squadre al via che arrivano tutte da un percorso differente e con motivazioni differenti a questo appuntamento. Partiamo dalla Yuasa senza dubbio esaltata dalla salvezza anticipata ottenuta in Superlega, decimo posto finale, e dall’argento conquistato al Torneo Internazionale di Dubai seconda solo alla Dynamo Mosca. Sempre a Dubai la Yuasa ha incrociato il proprio cammino con Padova che l’obiettivo salvezza in anticipo e in terra araba si è arresa solo in semifinale a Petkovic e compagni. Grotta e Padova arrivano a questo Playoff dopo una sosta da gare ufficiali di un mese, torneo a parte, ma anche con la voglia di valutare al meglio quegli elementi che magari in campionato hanno avuto meno spazio, soprattutto poi in ottica prossima stagione considerando che le rose sono in via di definizione. Le altre quattro squadre invece arrivano a questa appendice stagionale con umore differente e non propriamente alto. Milano delusa dopo il ko ai quarti finale contro la Lube Civitanova, immaginava indubbiamente un playoff scudetto con maggiori soddisfazioni ma queste non sono arrivate. Stesso identico discorso per Verona, protagonista in stagione regolare (chiusa al quarto posto), sulla quale si sono abbattuti due cicloni: una Piacenza rinvigorita dall’arrivo di Travica e in gran forma ma anche le dimissioni di coach Stoychev nel mezzo della serie dei quarti di finale. Modena invece non ha potuto nulla contro il rullo compressore Perugia e continua nella sua stagione decisamente al di sotto delle attese mentre Cisterna ha sfiorato l’impresa di portare a gara cinque Trento che solo in gara quattro e in un match tiratissimo ha avuto la meglio. Tante situazioni emotive differenti che si incroceranno da domenica. Per la Yuasa battery di coach Masimiliano Ortenzi esordio in trasferta proprio in casa di Cisterna alle ore 19 in una gara decisamente molto interessante. Per quello che riguarda le altre sabato alle ore 20 Milano di scena in casa di verona mentre domenica alle 18 Modena se la vedrà in casa contro Padova. Insomma, che i Playoff Challenge abbiano inizio.

Roberto Cruciani