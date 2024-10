Yuasa Battery, che entusiasmo al PalaSavelli

I 2.162 del Pala Savelli hanno vissuto una prima grandissima serata di Superlega, la prima nella storia del volley della provincia di Fermo, targata Yuasa Battery Grottazzolina. Un Palas caldissimo che ha saputo animarsi da subito, già da prima della gara e che poi si è scaldato sempre più per l’andamento adrenalinico di cinque set contro una Monza fortissima seppur incerottata che alla fine cede il primo punto della storia in Superlega a Fedrizzi e compagni. Un intero territorio in un Palas con tanti ospiti in tribuna partendo dal sindaco di Grottazzolina Alberto Antognozzi, dal primo cittadino di Porto San Giorgio Valerio Vesprini con il vice Fabio Senzacqua e l’intera giunta sangiorgese a fare gli onori di casa oltre all’assessore allo sport del Comune di Fermo Alberto Maria Scarfini. Ben 14 sindaci del territorio fermano presenti in tribuna compreso il presidente della Provincia e sindaco di Montegiorgio Michele Ortenzi, con immancabili i consiglieri regionali del territorio Marco Marinangeli e Andrea Putzu. Presenti anche i rappresentanti dello sport come il presidente regionale Coni Fabio Luna e la delegata di Fermo Cristina Marinelli oltre al presidente del Comitato Territoriale Fipav Ascoli Piceno-Fermo Fabio Carboni. Difficile tenere il conto di tecnici, atleti e addetti ai lavori seduti in tribuna per un parterre assolutamente di primissimo livello. Si è notata la presenza del direttore generale Carifermo Ermanno Traini, a sottolineare la presenza dell’istituto ma anche di tanti altri partner territoriali. Modo migliore per celebrare la primissima volta in Superlega era impossibile per una realtà sostenuta, da ben 600 abbonati, ovvero persone che hanno scelto di fidelizzarsi con questa splendida realtà territoriale. Ma potrebbero, anzi sicuramente non saranno, solo questi ad essere fidelizzati perché la campagna la campagna abbonamenti è ancora aperta e dunque c’è ancora tempo, attraverso il portale Vivaticket e rivolgendosi direttamente alla M&G Scuola Pallavolo per poter esserci stabilmente in tribuna vivendo questa magnifica avventura in Superlega. Squadra che torna al lavoro oggi in vista della trasferta di domenica verso Modena in cui non mancherà di certo il sostegno di tanti tifosi e soprattutto degli Skapigliati ma è già corsa al biglietto per la sfida di sabato 12 ottobre, ancora al Pala Savelli, stavolta alle ore 20,30 contro un’altra big assoluta come Verona. Insomma la Superlega è un evento da vivere tutto d’un fiato.

Roberto Cruciani