Yuasa Battery, colpo Danny Demyanenko

Confermato Andrea Mattei al centro poche ore fa e subito la Yuasa Battery ha annunciato il nome del suo novo compagno di reparto che arriva da oltre oceano. Si tratta di Danny Demyanenko, canadese di Toronto, classe 1994, con alle spalle ben sette stagioni nella massima serie francese dove ha vestito le maglie dello Spacer’s Toulouse e del Montpellier. Nell’ultima stagione 92 set in 25 match di regular season, con 70 muri, 20 battute vincenti ed una percentuale di oltre il 60% nel novero degli attacchi punto. Importantissimo il suo palmares a livello scolastico ma non meno ricco il percorso in nazionale canadese, che lo vede attualmente impegnato in Volley Nations League, torneo preolimpico tra le migliori nazionali del mondo, insieme a molti colleghi che conoscono bene la Superlega italiana come gli attuali protagonisti Loeppky, Maar e Szwarc, ad altri che in passato hanno calcato i campi italiani come Hoag, Van Berkel e Barnes. Con la sua nazionale ha anche disputato anche le qualificazioni olimpiche, centrando l’obiettivo e dunque i tifosi della Yuasa Battery potranno vederlo alle Olimpiadi di Parigi. Insomma un bel colpo internazionale, con la giustissima esperienza e maturità da mettere al servizio della Yuasa Battery. Dopo un’estate così intensa dunque via alla sua prima avventura italiana, per la quale ha scelto la maglia di Grottazzolina dopo un serrato corteggiamento da parte del club fermano: "Sono davvero entusiasta di vivere la mia prima esperienza in Italia, uno dei campionati indiscutibilmente più prestigiosi del mondo. Dopo le ultime stagioni vissute da protagonista in Francia sentivo l’esigenza di misurarmi in un campionato dal livello ancora più alto, e sono davvero onorato delle attenzioni che Grottazzolina ha riversato su di me sin dal primo istante in cui ha centrato la promozione in Superlega. Molti compagni di nazionale mi hanno parlato e tuttora mi parlano con entusiasmo di questo campionato, sono davvero felice di poterlo vivere anche io da protagonista. Sarà senz’altro un occasione importante di crescita, misurarsi contro campioni e squadre di livello così alto è un privilegio e sono sicuro che se saremo bravi a creare un bel gruppo anche noi potremo dire la nostra e, perché no, stupire tutti. Da parte mia spero di poter dare una grande mano alla squadra, non vedo l’ora di conoscere i nostri tifosi e di farmi conoscere. Verrò a Grottazzolina con mia moglie, so che si tratta di un paese piccolo ma molto accogliente, sarà un piacere vivere questa nuova esperienza".

Roberto Cruciani