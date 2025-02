Yuasa Battery, contro la Lube il derby degli ex

Come già detto, nonostante per la classifica abbia un peso specifico relativo, c’è una grandissima attesa in tutto l’ambiente per la sfida di domenica della Yuasa Battery Grottazzolina in casa dell’Eurosuole. Fatta eccezione per le sfide nelle categorie inferiori anche in passato, questa sarà il primo Derby delle Marche della storia nel Palas di Civitanova Marche e quindi è ovvio che di attesa ce ne sia molta. Il fatto di non doverlo giocare con l’assillo della classifica per entrambe, potrebbe rendere ancora più bella anche la sfida con la Lube a preparare sia i play-off scudetto che la finale di Challenge Cup appena conquistate e la Yuasa invece che ad aprile sarà in campo per conquistare il quinto posto campionato, nei play-off dedicati. In campo, e non solo, ci saranno diversi ex per i quali non potrà mai essere una gara come le altre. Partiamo da Romano Giannini, attuale allenatore in seconda della Lube, che negli anni 2000 a Grottazzolina nell’allora A2 ha vissuto momenti importanti, da secondo ma anche da primo allenatore, contribuendo alla sua futura carriera da coach. In campo invece sono tre gli ex per quanto riguarda la metà campo della Yuasa.

Partiamo da Andrea Marchisio che arrivò alla Lube nel 2017, rimanendoci cinque stagioni, nelle quali ha conquistato tutto: tre scudetti, due coppe Italia, la Champions League 2018-2019 e il Mondiale per Club 2019. Nella sua prima stagione alla Lube ha condiviso lo spogliatoio con Tsimafei Zhukouski, palleggiatore della Yuasa Battery: un’annata nella quale in panchina come primo allenatore c’era Giampaolo Medei che ritroveranno da avversario domenica prossima. Un’annata sfortunata con le sconfitte in finale di Coppa Italia contro Perugia, in Champions League e Mondiale per Club sempre contro il Kazan. Anche il pari ruolo di Zhukouski, Manuele Marchiani, ha vestito a lungo la maglia della Lube. soprattutto nel settore giovanile. Dopo aver iniziato a Loreto, con il settore giovanile Lube nel 2007 vince la Junior League e l’argento nel campionato Under 18, tornandoci poi nel 2010-2011 come vice Vermiglio esordendo anche in Cev Champions League a Roeselare. Match dalle grandi emozioni per tutti loro che hanno vissuto entrambe le sponde dell’attuale panorama pallavolistico di Superlega Made in Marche e che rimarrà tale anche nella prossima stagione in virtù della strepitosa salvezza conquistata dalla Yuasa con una giornata di anticipo. E che derby (con tanti ex) sia.

Roberto Cruciani