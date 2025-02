Yuasa Battery: è arrivato il grande giorno

Vetrina RaiSport per l’ultima gara casalinga della stagione regolare per la Yuasa Battery Grottazzolina oggi alle 19,30 contro Piacenza, match in cui bisogna chiudere i conti con il discorso salvezza. Occasionissima per la Yuasa che potrebbe anche vedere il discorso salvezza anticipato rispetto ad inizio gara in attesa dei risultati provenienti da Modena e soprattutto Perugia. Ma ci si avventura in questione di calcoli che non devono andare ad intaccare la peparazione di coach Massimiliano Ortenzi e dei suoi ragazzi in vista della gara di oggi perché la voglia è quella di chiudere la stagione regolare in casa con un risultato importante: "Stiamo preparando questo match come tutti gli altri, lavorando sulle cose nostre. Siamo al completo, dunque il livello di allenamento è buono e possiamo concentrarci sui dettagli. Troviamo Piacenza che viene da una partita molto brutta in casa e ha cambiato allenatore, hanno un forte sentimento di rivalsa e vorranno chiudere la stagione nel migliore dei modi. Noi dovremo esser bravi a tenere alto il livello di servizio e tenerli lontani da rete, cercando di fare la nostra pallavolo e sopportando i loro giocatori che dalla linea dei nove metri possono fare la differenza". Sulla panchina piacentina è arrivato l’esperto Travica proprio in settimana dopo quattro sconfitte consecutive. Tutto questo nonostante una rosa importantissima per la squadra che ha chiuso al terzo posto lo scorso anno. Kovacevic e Maar in posto quattro, con il talento turco Mandiraci mentre Bovolenta e Romanò sono la coppia degli opposti della nazionale azzurra, esperienza che condividono con il centrale Galassi. Insieme al lui nel ruolo l’ex Lube Simon mentre in regia c’è loro olimpico Brizard e in seconda linea il libero Scanferla. Nonostante il momento non c’è nulla da sottovalutare per una Yuasa che nel girone di ritorno è quarta per punti fatti con 16 punti conquistati, dopo i 2 dell’andata. Inoltre la Yuasa è terza assoluta nel novero delle battute vincenti, ben 128 nelle 20 gare sin qui disputate, preceduta solo da Perugia e Modena. Tre i precedenti tra le due formazioni, due dei quali in A2 nel 2018 con Grotta che cerca ancora il primo successo mentre l’unico ex è Oleg Antonov a Piacenza tra il 2018 e il 2020. Gara affidata al primo fischietto bolognese Alessandro Cerra, che diresse la Yuasa anche nella vittoriosa trasferta di Padova; sarà affiancato da Pietro Alessandro Cavalieri, al primo incrocio stagionale con Grottazzolina.

Roberto Cruciani