Yuasa Battery, è iniziata un’altra avventura

È suonata di nuovo la campanella al PalaGrotta. Il raduno della Yuasa Battery segna ufficialmente l’inizio della seconda stagione in SuperLega. Un primo giorno intenso, sentito, atteso da tutta una comunità che ha imparato a sognare in grande. Il piccolo borgo di 3.200 anime torna a sfidare le corazzate del miglior campionato di pallavolo al mondo, con l’obiettivo chiaro: conquistare la salvezza, ancora una volta. Un’impresa che non ha più il sapore della favola, ma della conferma. Un anno fa Grottazzolina era la sorpresa, oggi è una realtà solida, cresciuta con passione, sacrifici e una programmazione lungimirante. A testimoniarlo, anche i numeri del settore giovanile, che vanta oltre 300 atleti. Il raduno ha visto l’esordio al PalaGrotta di cinque dei sette volti nuovi: i tifosi hanno potuto accogliere con entusiasmo le new entry Falaschi, Magalini, Stankovic, Pellacani, Koprivica, mentre si dovrà attendere ancora qualche giorno per vedere Petkov (impegnato con la Nazionale) e Golzadeh. Tra i confermati, assente solo Tatarov, anch’egli attualmente al servizio della Nazionale bulgara.

Il presidente Rossano Romiti mette subito le cose in chiaro: "Grottazzolina ha una grande passione per il volley, 55 anni di storia. Qui è diverso da altri posti di Superlega: qui le persone vi riconoscono, quando vi incontrano vi chiamano per nome. Questo è motivo di orgoglio ma anche di responsabilità. Fuori dal campo voi rappresentate la società, questo deve essere chiaro, dovete dare esempio di correttezza e comprensione". Ruolo sportivo e sociale a Grottazzolina si intrecciano fortemente, e Romiti aggiunge: "Questa squadra non rappresenta solo Grottazzolina, ma un grande territorio. Nell’universo M&G gravitano 300 giovani giocatori, per loro voi siete un esempio. Dovete interagire con queste persone, salutateli, firmate autografi. Questa parte, a Grottazzolina, è importante. Tutti sognano il vostro livello, anche se non ci arriveranno". Infine si parla di obiettivi, e il primo stupisce tutti: "Dobbiamo riempire il palasport, il pubblico quando giochiamo in casa deve divertirsi". Poi, chiaramente, arriva l’obiettivo sul campo: "Siamo al secondo anno di Superlega e ci vogliamo rimanere".

Un saluto da parte di tutti i dirigenti, il benvenuto da parte del title sponsor Yuasa Battery ai nuovi, prima che sia coach Massimiliano Ortenzi a prendere parola: "Il primo giorno è sempre speciale, un’emozione forte, l’orgoglio di essere ancora tra i grandi e farlo da protagonisti, in un territorio che ci sostiene, è una bella responsabilità. C’è grande voglia di essere forti, soprattutto quando sarà difficile". Un primo anno in cui si aprono le porte alla condivisione di un momento solitamente ‘intimo’, segnale importante da parte del club: "E’ stato inaspettato, di solito questa è una chiacchierata intima, questa sera c’erano tantissimi tifosi ed è segno che l’entusiasmo per questa squadra è davvero sentito. L’appello che rivolgo ai tifosi è quello di essere curiosi di scoprire, ma non giudicanti e avere pazienza nel valutare perché solo così si costruiscono le basi solide. Che sia una salvezza più tranquilla o che sia all’ultimo pallone com’è successo a Monza lo scorso anno, la mission non cambia: proteggere il sogno e rimanere in Superlega".

Il coefficiente di difficoltà sale, ma anche l’esperienza accumulata può fare la differenza. I nuovi giocatori iniziano a respirare l’aria unica di Grottazzolina. Chi è già passato per queste mura, lo sa: qui si vince con il cuore, non solo con il talento. E proprio il cuore non manca. A dimostrarlo sono i tifosi, già presenti in massa dal primo minuto del primo giorno di preparazione: “Saremo sempre con voi!” grida un ragazzo. “Continuate a farci sognare”, gli fa eco una giovane tifosa al termine della presentazione. Certe emozioni non si spengono mai. Restano lì, nascoste sotto la pelle, pronte a esplodere non appena tornano i colori, i volti e quei piccoli riti che sanno di casa. Il PalaGrotta riaprirà le porte per il raduno precampionato della Yuasa Battery, al via della sua seconda, storica, stagione in SuperLega. E sarà molto più di un semplice ritrovo: sarà un nuovo inizio, carico di attese, sorrisi, battiti accelerati. Nessuno ha dimenticato l’eco della scorsa stagione, quel boato d’entusiasmo che da un piccolo borgo marchigiano ha scosso il grande volley italiano. Ma ora è tempo di guardare avanti. Il tempo delle favole è diventato realtà. Grottazzolina non è più la sorpresa: è una certezza, una squadra amata e rispettata, capace di far sognare un intero territorio. Vacanze terminate, adesso si fa sul serio. A disposizione di coach Massimiliano Ortenzi ci saranno dodici atleti, tra conferme importanti e volti nuovi. Si aggrega al gruppo il giovane Luca Pulita, schiacciatore falconarese, ingaggiato per rafforzare la seconda squadra che milita in B. Al raduno mancheranno solo i bulgari Tatarov e Petkov, impegnati con la propria nazionale in vista dei Mondiali. E nei prossimi giorni sbarcherà in Italia l’iraniano Golzadeh, pronto a portare entusiasmo e talento al servizio della causa grottese. Ma l’attesa non è solo tecnica. C’è un’intera comunità che freme. Perché questa squadra, oggi, non rappresenta solo un club, ma un simbolo di orgoglio per un intero territorio.