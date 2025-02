Yuasa Battery, ecco come si riempie il palas

Domenica si è rivisto un PalaSavelli stracolmo, con l’abito buono delle serate di gala, con 3.442 spettatori dentro e uno spettacolo unico per il match contro la Sir Susa Vim Perugia, gara di cartello del massimo campionato di Superlega. Dietro ad un evento simile un lungo e certosino lavoro da parte della M&G Scuola Pallavolo, targata Yuasa Battery. Un dialogo continuo con tutti gli attori del territorio, anche le realtà minuscole, dando pari dignità alla città così come al paese più piccolo. Biglietti terminati sabato sera con tanti tifosi, numerose famiglie e le istituzioni presenti. A bordo campo anche il prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio, ormai tifosissimo della Yuasa Battery Grottazzolina. Proprio D’Alascio al termine del match ha premiato il perugino Ben Tara quale miglior giocatore della sfida, dialogando con il presidente Rossano Romiti con coach Massimiliano Ortenzi e i giocatori di casa. Al PalaSavelli erano presenti studenti di ben sette Istituti scolastici del territorio: Nardi di Porto San Giorgio, Fracassetti-Capodarco di Fermo, Cestoni di Montegiorgio, Rodari-Marconi di Porto Sant’Elpidio, Isc di Falerone-Servigliano, Liceo scientifico "Temistocle Calzecchi Onesti" di Fermo, Itet "Carducci-Galilei" di Fermo. Non solo una messa a disposizione di biglietti, le scuole sono coinvolte spesso con incontri in classe che vedono protagonisti i giocatori della Yuasa Battery, stabilmente impegnati in dimostrazioni nelle palestre e conferenze. Ma c’erano ben 15 sodalizi pallavolistici regionali presenti quali Rapagnano volley, Pallavolo Comunanza, Pedaso volley, Volley Angels, Incontro volley, Riviera Samb, Folly volley, Futura volley Tolentino, Libero volley, Di Iulio Accademy, Pallavolo Porto Recanati, Pallavolo Fermo, Scuola Pallavolo Fermana, Sibillini Amandola e Monte Urano Volley. Scuole, società ma anche associazioni e progetti sociali come "C’è Tempo Odv" fondata e diretta da Laura Marziali e la sede locale della Lega italiana per la lotta contro i tumori. Una collaborazione a tutto tondo che viaggia su vari binari della prevenzione, dell’informazione, del sostegno economico e della collaborazione al PalaSavelli per una Yuasa che sta sempre più confermando che le vittorie non si ottengono soltanto sul campo ma anche e soprattutto fuori, rafforzando sempre più il rapporto con il tessuto sociale che anche grazie al volley ha ritrovato una sua identità sportiva di prestigio data dalla vetrina nazionale garantita dalla Superlega.