Yuasa Battery, ecco la vittoria che ci voleva

Una vittoria che mancava, una vittoria che ci voleva, una vittoria soprattutto che ha lasciato indicazioni importanti. Il 3-0 della Yuasa Battery Grottazzolina a Monza ha portato in dote una grandissima iniezione di fiducia, proprio quella che tutto l’ambiente cercava in un momento delicatissimo della stagione. Chiusa l’andata con due soli punti in classifica, al cospetto di una Monza inaspettatamente in penultima posizione alla luce del roster e della finale scudetto disputata solo sei mesi fa, la Yuasa ha trovato una splendida prestazione di squadra. Splendida sopratutto in quei momenti chiave che spesso avevano condannato i ragazzi di coach Massimiliano Ortenzi (44 anni compiuti domenica, auguri) alla sconfitta. Nelle fasi decisive dei set, dopo quaota venti in particolare stavolta Fedrizzi e compagni hanno retto benissimo l’urto. Come nel secondo parziale vinto ai vantaggi trovando lo spunto vincete. E spunto che è arrivato dall’ace di Zhukouski che è valso il 26-24. Fondamentale che è stato la chiave di volta della sfida pensando ai 9 punti trovati direttamente ( a fronte di 17 errori) ma anche con una incisività costante che ha portato spesso Cachopa a dove palleggiare lontano dai tre metri. Chiave di volta molto importante con Fedrizzi assoluto protagonista con quattro ace diretti durante la gara. In ricezione evidente la differenza in termini di ricezione positiva con Grotta che ha chiuso con il 59% e Monza che si è fermata al 36%, segno evidente che Monza ha avuto difficoltà ad organizzare il proprio cambio palla. In attacco poi i riferimenti chiave Zhukouski li ha trovati in Tatarov e Petkovic. Il giovane schiacciatore bulgaro ha sofferto un po’ pur reggendo bene in seconda linea, chiudendo con 11 punti totali e un 62% in attacco di assoluto valore. L’Mvp di giornata è invece stato l’oppostone serbo Petkovic, l’uomo dei palloni che pesano e che scottano: per lui 18 punti totali e il 52% in attacco con le mani del muro di Monza spesso sapientemente usate a proprio vantaggio. Grotta che ha saputo dunque trovare il primo successo nel momento giusto e contro una rivale diretta (questo dice la classifica) ma ora c’è da guardare subito alla prossima casalinga, domenica alle ore 19 contro Modena, altra squadra che sta viaggiando a ritmo inferiore alle attese. L’obiettivo è trovare subito anche il primo successo casalingo per alimentare ulteriormente la fiducia di un gruppo che ora non si vuole di certo fermare.

Roberto Cruciani