Yuasa Battery, ecco le sfide del precampionato

Continua a prepararsi a ritmi serrati la Yuasa Battery Grottazzolina proprio nei giorni in cui ha preso il via il Mondiale di Volley nelle Filippine e dove sono convocati Petkov e Tatarov con la Bulgaria che ha iniziato con due successi contro Germania e Slovenia, due colpi importanti che la dicono lunga sulle intenzioni bulgare con Petkov che finora ha messo a terra 17 palloni in questo mondiale. Ma la Yuasa dicevamo ha per il momento ufficializzato la lista di allenamenti congiunti e test che svolgerà a partire da questo fine settimana fino all’inizio della stagione. La prima uscita in programma è quella di sabato prossimo 20 settembre alle ore 17,30 al PalaSavelli, dove sarà di scena la Virtus Volley Fano, una delle due marchigiane impegnata nel campionato di Serie A2 insieme a Macerata. Un primo test ufficiale per capire lo stato di avanzamento dei lavori in casa Yuasa Battery. Una squadra di una categoria più bassa, ma estremamente quotata come quella fanese, per alzare gradualmente il livello dei test visto che tutte le altre gare si disputeranno contro formazioni di Superlega, tra l’altro tutte di altissimo livello. Doppio allenamento congiunto contro la Lube Civitanova ad esempio, ad aprire il mese di ottobre della Yuasa Battery Grottazzolina.

Nello specifico mercoledì primo ottobre si giocherà a Porto San Giorgio mentre tre giorni dopo, sabato 4 ottobre, in campo invece all’Eurosuole di Civitanova Marche: date certe per entrambi i match ma orari che devono ancora essere ufficializzati ma lo saranno nel breve volgere di pochi giorni. Per completare il quadro dei test match pre campionato la Yuasa Battery sarà in campo, sabato 11 e domenica 12 ottobre al PalaTriccoli di Jesi, della terza edizione della Jesi Volley Cup. Un torneo in versione quadrangolare che inizierà sabato con i due match di semifinale in programma alle 17,30 e alle 20,30 mentre le finali sono previste il giorno seguente, con i medesimi orari, con la finalissima a chiudere il programma. Di altissimo livello il parterre delle partecipanti all’evento, squadre che sono il gotha del volley italiano. Oltre alla Yuasa Battery Grottazzolina saranno in campo Lube Civitanova, Allianz Milano e Gas Sales Bluenergy Piacenza con i biglietti per assistere al torneo disponibili sul circuito Ciaotickets. Torneo che può essere definito un’assoluta prova generale per quella Superlega che prenderà il via appena due settimane dopo.

r.c.