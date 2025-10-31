"Yuasa Battery, ecco le situazioni da migliorare"

GROTTAZZOLINAIl ritmo serrato di questa primissima parte di stagione non lascia troppo spazio all’immaginazione. Due i primi due turni di campionato in pratica a distanza di cinque giorni, la Yuasa Battery è stata protagonista mercoledì di un’autentica maratona a Cisterna chiusa con la sconfitta ma anche con il primo punto conquistato in campionato. Poco tempo per rientrare e rifiatare perché domenica prossima di nuovo in campo a Padova. Ma prima è proprio coach Massimiliano Ortenzi ad analizzare la sfida di Cisterna. "Probabilmente abbiamo gestito male alcune situazioni di gioco: nella prima parte del primo set, poi nella parte finale del terzo e di nuovo nel quinto set, che abbiamo pagato. Siamo stati abbastanza continui di squadra in attacco ma abbiamo pagato troppo i punti diretti presi dal servizio che in certi momenti ci hanno tagliato le gambe. Penso appunto alla fine del terzo set e all’inizio del quinto, quella serie di Lanza dove potevamo fare meglio. Quindi va ricercato tutto lì, in quelle situazioni che dobbiamo necessariamente migliorare mentre con il nostro servizio invece potevamo fare qualcosa in più che non abbiamo fatto. Poi però bisogna anche dire che in alcuni momenti siamo rimasti attaccati alla partita, con grande spirito di sacrificio e voglia di vincere. Rimanere sempre in partita sono cose importanti ma sappiamo che dobbiamo trovare il nostro ritmo e le nostre sicurezze. Per bisogno di tempo per fare questo ma anche occorre essere più sfrontati, togliendoci quella preoccupazione di dosso che abbiamo in questo momento. Dobbiamo far bene le cose facili e poi provare a fare quelle difficili, un pezzo alla volta". Analizzare, recuperare energie e poi sabato in bus verso Padova dove si giocherà domenica alle ore 17 contro un’altra squadra che ha come obiettivo primario quello di rimanere in Superlega. "Da tutte le partite dobbiamo provare a portar via punti per la nostra causa – conclude Ortenzi - il punto arriva da una trasferta e lo prendiamo. Domenica andiamo in un altro campo difficile come Padova per fare una buona partita e portare via punti. Non c’è tempo di pensare, bisogna soltanto recuperare le energie e proiettarci a quella sfida facendo tesoro di quelle che possono essere le due o tre situazioni da analizzare della gara di Cisterna ma proiettandoci a quella di Padova. Se impariamo da quelle, la nostra squadra cresce perché c’è tanto potenziale. Se invece rimaniamo lì nel limbo, rischiamo di fare fatica".