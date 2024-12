Yuasa Battery, girone di andata tra mille difficoltà

Si è chiuso sabato a Piacenza il girone di andata della Yuasa Battery Grottazzolina, con una sconfitta ancora per 3-0 contro una big come quella di coach Anastasi ma anche con tanti momenti della sfida giocati alla pari o addirittura a condurre di qualche punto. Segnali incoraggianti che non hanno portato punti alla causa ma che indubbiamente fanno bene al morale, e ce n’è veramente bisogno ma soprattutto fanno capire che la tendenza è senza dubbio in crescita. Lo ha sottolineato coach Massimiliano Ortenzi che ha voluto indicare come sia necessario prendere "le cose buone che fatte. Il livello della battuta che a volte è buono, la difesa che sta migliorando e anche alcune situazioni di cambio palla. Non è sufficiente, perchè avvicinarsi non basta. Non ci dobbiamo accontentare di dire ok ce la siamo giocata, dobbiamo essere più cinici, quando siamo avanti di qualche punto dobbiamo spingere per prenderne qualcuno in più. Nel punto a punto bisogna che cominciamo a prenderci magari qualche set che ci possa dare più fiducia e la consapevolezza di essere sulla strada giusta".

Ecco dunque una chiave fondamentale per quello che sarà poi il cammino del girone di ritorno che inizierà il prossimo 13 dicembre in casa di Monza. Andare a limare i dettagli e lavorare su questi aspetti per andare a prendersi punti importanti. Lo sa bena anche uno dei riferimenti di questa squadra qual è Michele Fedrizzi, schiacciatore da poco rientrato in pianta stabile dopo l’infortunio alla caviglia e subito pronto in campo a dare il suo contributo alla causa. "Anche con la Lube avevamo fatto una bella prova, abbiamo battuto molto bene, fondamentale su cui puntiamo molto, purtroppo stiamo affrontando squadre che con ricezione negativa riescono a fare numeri incredibili. Quindi questo per noi diventa difficile da mantenere come livello. Abbiamo avuto un inizio molto difficile con tanti infortunati, quindi ora sfrutteremo i prossimi 10 - 12 giorni che abbiamo per recuperare tutti quanti e ricominciare il ritorno al meglio. Lo spogliatoio è essenziale in questa situazione, nel senso che dove non si arriva con la tecnica, secondo me, si può arrivare con la forza del gruppo. Quindi stiamo cercando, nonostante la difficoltà, di restare sempre uniti e continueremo a farlo". Yuasa prontissima a tornare in palestra, recuperare tutti gli effettivi (da verificare le condizioni di Oleg Antonov) e preparare questa seconda e decisiva parte di stagione.