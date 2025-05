Yuasa Battery Grottazzolina: attesa per i nuovi volti della Superlega 2025-26

Dopo la lunga serie di conferme arrivate proprio nei giorni scorsi sono ore di attesa per le prime comunicazioni ufficiali in merito ai volti nuovi della Yuasa Battery Grottazzolina per la Superlega edizione 2025-26, la seconda stagione nella massima serie per il club del presidente Rossano Romiti. Uno zoccolo duro confermato. In tal senso convocata una conferenza stampa proprio per la giornata di oggi in cui sarà ufficialmente presentato il primo volto nuovo della stagione targata Yuasa Battery. Chiaro che si attendono ben sette annunci di volti nuovi che andranno a colmare i vuoti lasciati e, conoscendo la filosofia e il modus operandi della società, questi saranno comunicati non più di uno alla volta.

Di certo al momento il centrale Dragan Stankovic che si è auto-annunciato nel suo saluto finale a Modena, dopo tante stagioni in gialloblù: per lui sarà un ritorno in quelle Marche che lo hanno adottato dopo una bella fetta di carriera vissuta in maglia Lube. Al centro non sarà l’unico volto nuovo perché saranno almeno altri due i volti nuovi che dovranno andare a completare il quadro delle quattro caselle tra i centrali, oltre a Stankovic e al confermato Cubito. Almeno altri due i volti nuovi tra gli schiacciatori che andranno a completare il poker in quel ruolo con i confermati Tatarov e Federizzi.

Tatarov al momento convocato con la sua nazionale dal tecnico Blengini (tra i convocati anche l’ex Yuasa Bardarov) pronto ad essere tra i protagonisti della prossima Nations League in programma a giugno. L’altro schiacciatore confermato è Michele Fedrizzi, freschissimo di rientro in Italia dopo due mesi passati a sudare e a giocare a Dubai con l’Al Nasr, dove si è tolto anche la soddisfazione di vincere l’Emirates Cup, pur mancando le celebrazioni nel magnifico palazzo del Presidente avvenute esattamente il giorno dopo il suo rientro in Italia.

Del tutto probabile che proprio nella giornata di oggi la prima delle due caselle relative agli schiacciatori di banda mancanti sarà svelata proprio in occasione della conferenza stampa; per l’altra ci sarà da attendere ancora qualche giorno probabilmente. A livello di tempistiche stessa sorte anche per il ruolo di palleggiatore, con l’annuncio di chi andrà a sostituire Zhukouski che ha deciso di rientrare in patria (la Croazia) dopo un lungo peregrinare per l’Europa. I siti di volley mercato specializzati puntano forte sull’identikit di Marco Falaschi, regista toscano reduce dall’esperienza di Padova ma che nel suo curriculum ha anche la maglia della nazionale ed esperienze anche in Polonia oltre ad uno scudetto con la Lube. Vedremo.