Yuasa Battery Grottazzolina: attesa per il roster e un tifoso speciale dal Canada

Sono giorni di attesa per i tifosi della Yuasa Battery Grottazzolina che attendono l’ufficialità in merito al completamento del roster della prossima stagione. Mancano sostanzialmente tre o quattro nomi da rendere pubblici, le scelte sono già state fatte in attesa delle comunicazioni ufficiali, che si andranno ad aggiungere alle tre ufficialità già comunicate.

Siamo partiti dallo schiacciatore Giulio Magalini proveniente da Trento per poi proseguire con il nazionale bulgaro Iliya Petkov al centro fino all’esperto palleggiatore Marco Falaschi. E proprio all’ex regista di Padova è legata una storia molto particolare e curiosa che ha portato alla Yuasa Battery Grottazzolina un tifoso in più, un ragazzo filippino grande appassionato di volley che vive in Canada. Una storia incredibile appunto che arriva dai social.

Il post della Yuasa dell’arrivo di Marco Falaschi è stato condiviso da un ragazzo di trent’anni canadese proprio per la sua grande passione per Falaschi, di nome Rafael. E da questo è nata una relazione social immediata con lo staff comunicazione Yuasa. "Seguo il volley da sempre, quando nel 2022 la nazionale italiana è arrivata ad Ottawa li ho seguiti e sono diventato improvvisamente un tifoso di Falaschi (presente in quella spedizione azzurra quale vice Giannelli, ndr) quando mi ha accidentalmente colpito in faccia con una pallonata durante il riscaldamento tra un set e l’altro: cose che capitano di frequente ma lui venne da me mi abbracciò e si sincerò delle mie condizioni. Da quell’episodio, ad ogni partita dell’Italia ci si salutava e ho capito che avevo di fronte un campione vero. L’ho seguito sempre anche quando è tornato l’anno dopo ed è tornato ad abbracciarmi. Ho seguito il suo percorso a Padova e ho anche comprato la sua maglia. Quando ho letto che si trasferirà a Grottazzolina ho capito immediatamente per quale squadra tiferò nella prossima stagione. E tiferò per Grottazzolina anche se un giorno Falaschi non dovesse più giocare lì, perché questo interesse nei confronti della mia storia mi ha colpito e stupito, non è comune trovare questo tipo di sensibilità nei confronti di un semplice appassionato nei club di così alto livello, specialmente al giorno d’oggi".

Insomma a Grottazzolina, il tempo di realizzare graficamente il nuovo layout delle maglie da gioco edizione 2025-2026 che una dovrà prendere l’aereo in direzione Canada perché la piccola Grottazzolina anche oltreoceano continua a fare proseliti.