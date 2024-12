Yuasa Battery Grottazzolina celebra la Superlega con una festa di Natale a Villa Serita

Una super festa di Natale con grandi ospiti che ha saputo abbracciare ben 330 partecipanti per la Yuasa Battery Grottazzolina nella suggestiva cornice di Villa Serita a Penna San Gioivanni. La prima volta da squadra di Superlega "La Cena coi Campioni" ha riscosso un successo enorme, il tradizionale evento natalizio ha visto protagonisti tutti i giocatori della Superlega, lo staff tecnico, i dirigenti, le compagini della M&G Scuola pallavolo oltre a tifosi e sponsor. "Un anno fa eravamo qui e sognavamo tutti insieme la Superlega – ha detto in apertura il presidente Rossano Romiti –. Adesso in Superlega ci siamo, stiamo risalendo la china e con il sostegno di tutti abbiamo le carte in regola per rimanerci".

Una giornata speciale per coach Massimiliano Ortenzi a pochi giorni, anzi a poche ore, dal suo 44esimo compleanno: una festa doppia per lui in una serfata che ha visto come ospite d’eccezione l’ex pallavolista Luca Vettori, argento olimpico a Rio 2016 e l’immancabile Frate Mago, super tifoso della Yuasa Battery. "L’inizio non è stato facile per tanti motivi, ma abbiamo avuto la pazienza di aspettare e la vittoria di Monza ci ripaga di tanto lavoro – ha sottolineato Ortenzi –. Adesso dobbiamo insistere: non eravamo malati gravi prima e non siamo guariti adesso dopo una vittoria".

Tanti brindisi, tanti flash a scandire una serata con musica di qualità firmata Oriano the Voice e dj Alessandrino). Un clima che ha abbracciato l’euforia per il momento ma anche la massima attenzione verso i prossimi eventi che si chiamano domenica alle 19 al Pala Savelli Modena, poi il giorno di Santo Stefano Verona in trasferta e poi ad inizio 2025 Padova il 5 gennaio e sfida interna cruciale il 12 contro Taranto. Ma nel mezzo c’è da attendere il rientro di Antonov, pronto ormai a tornare in gruppo. Ad aprire la serata i videomessaggi della voce rai Maurizio Colantoni e di Leo Turrini con la presenza dei vari sindaci e amministratori come Alberto Antognozzi, Valerio Vesprini, Michele Ortenzi, Marco Rotoni, Pisana Liberati, oltre ai consiglieri regionali Andrea Putzu e Marco Marinangeli, i vertici locali della Fipav Fabio Carboni e Sara Piccioni e del Coni Cristina Marinelli. Immancabile la lotteria con in palio maglie, gadget ufficiali e molto altro ancora, il tutto tra l’entusiasmo anche delle squadre giovanili presente, tutti pienamente al centro del progetto M&G e della splendida avventura sportiva che questa società sta portando avanti.