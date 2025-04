Yuasa Battery Grottazzolina cerca riscatto nei Playoff Challenge a Padova

E’ il giorno del secondo appuntamento nei Playoff Challenge per la Yuasa Battery Grottazzolina che oggi alle 16 sarà di scena a Padova in una gara che deve segnare un cambio di rotta dopo l’esordio negativo nella competizione. Una stagione lunghissima quella della Yuasa, la prima da squadra di Superlega, un piccolo capolavoro per un centro di 3mila abitanti. Stagione iniziata assolutamente in salita con undici sconfitte consecutive nel girone di andata, chiuso con soli due punti conquistati, frutto di due tie-break persi. Poi la svolta arrivata a Monza con il successo al primo turno del girone di ritorno che ha ridato uno slancio incredibile alla stagione confermato per tutte le seguenti gare, partendo dal successo interno con Modena, il primo al PalaSavelli. Una stagione che ha portato alla salvezza anticipata a due giornate dalla fine e il decimo posto finale che ha qualificato Petkovic e compagni ai Playoff Challenge, che mettono in palio un posto in Europa. Nel mezzo anche l’esperienza fuori dai confini al Torneo Internazionale di Dubai che ha permesso di far conoscere il mondo Yuasa anche all’estero e chiusa con un ottimo argento. Il ritorno in campo ai Playoff in casa di Cisterna la scorsa settimana con una sconfitta netta soprattutto per il modo in cui è arrivata con un atteggiamento che non è sembrato dei migliori. La voglia ora è quella di dimenticare in fretta quando avvenuto sette giorni fa e guardare appunto a Padova per il riscatto. Quarto incrocio stagionale quello con la Sonepar: oltre ai due di campionato anche la semifinale vinta a Dubai che ha lasciato il pass per affrontare l’atto finale contro la Dynamo Mosca. "A Padova vogliamo fare una gara diversa – aveva detto coach Ortenzi - cercando di lottare in ogni azione e sfruttare tutte le opportunità, ritrovando il nostro ritmo e il nostro spirito migliore. Sono concentrato sulla nostra metà campo, per mettere in pratica ciò che facciamo durante la settimana, con la voglia di portarci via qualcosa di buono con lo spirito giusto. E’ molto importante per arrivare alla parte più importante di questa fase, rappresentata dalle due gare casalinghe, con la carica giusta". Importante dunque la gara di oggi ma anche le due casalinghe del 19 e 23 aprile rispettivamente contro Verona e Milano al PalaSavelli con prevendita già iniziata sia per i mini abbonamenti che poi successivamente per i biglietti sul singolo evento. Ma prima Padova dove fare punti sarebbe molto importante.