Yuasa Battery Grottazzolina chiude la stagione in Superlega al PalaPanini di Modena

E’ arrivato l’ultimo atto della stagione sportiva della Yuasa Battery Grottazzolina che non poteva che chiudere in un tempio della pallavolo come quello di Modena, la prima storica stagione in Superlega. La Yuasa è di scena oggi alle 17,30 al PalaPanini per l’ultima gara dei Playoff Challenge, prolungamento della stagione sportiva che mette in palio un posto per l’Europa. Un percorso da ricordare per tutto il mondo targato Yuasa Battery con la squadra che ha voglia di chiudere al meglio la stagione, dopo la sconfitta in casa contro Milano, lottando grande anche al netto di qualche problema di formazione. Classifica dei Playoff alla mano è chiaro che lo stimolo maggiore è per Modena, guidata in panchina dal sanseverinate Alberto Giuliani, alla ricerca di un successo pieno per chiudere al primo posto il girone con l’obiettivo di avere poi l’occasione di giocare sempre in casa semifinale ed eventuale finalissima. Ma per tutti coloro scenderanno in campo la voglia in campo è quella di congedarsi da questa fase con un risultato importante. Precedenti alla mano, entrambi relativi alla regular season, siamo in perfetta parità: successo modenese al PalaPanini, vittoria Yuasa al Palasavelli alla seconda di ritorno con il punteggio di 3-1. Proprio durante la settimana sono stati coach Ortenzi e Andrea Marchisio a sottolineare la voglia con cui la squadra approccerà la sfida, consapevoli che non sarà affatto semplice ma la voglia è quella di esprimere comunque la migliore pallavolo possibile per lasciare un ricordo importante di questa stagione. Chiudere un’annata lunga e meravigliosa dunque per poi iniziare a pensare alla prossima stagione anche se la società è operativa e pronta da tempo nella programmazione alla Superlega edizione 2025-26. Prima squadra in campo a Modena ma mondo giovanile della M&G Scuola Pallavolo protagonisti al PalaGrotta dove la M&G Scuola Pallavolo ha organizzato il Torneo di Primavera: i campo i mini atlti dai 6 agli 11 anni, a partire dalle 15. Un pomeriggio che vedrà la partecipazione dei gruppi M&G e della Vastes (team che si allenano a Grottazzolina, Piane di Montegiorgio, Porto San Giorgio, Pedaso e Servigliano) ma ci saranno anche ospiti le società di Amandola, Comunanza, Fermo e Monte Urano. Al termine del Torneo si svolgerà anche l’estrazione della Lotteria firmata Pallavolo Grotta 50. Un altro pomeriggio targato M&G Scuola Pallavolo tutto assolutamente da vivere insieme. Roberto Cruciani