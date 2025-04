Yuasa Battery Grottazzolina: Cittadinanza onoraria e celebrazione in Piazza Marconi

Quella che attende oggi la Yuasa Battery Grottazzolina sarà una giornata assolutamente speciale. Dopo aver chiuso la stagione sportiva, la prima nella massima serie, con i Playoff Challenge dopo una salvezza anticipata che in pochissimi avevano pronosticato alla vigilia, per la Yuasa arriva il momento dei riconoscimenti ufficiali.

L’appuntamento è per questo pomeriggio e coinvolgerà l’intera cittadinanza visto che si svolgerà nel cuore di Grottazzolina, in Piazza Marconi. Alle ore 19 ci sarà la cerimonia di conferimento della Cittadinanza onoraria agli artefici della storica promozione in Superlega 2023-2024, cui farà seguito la premiazione della Yuasa Battery Grottazzolina per la salvezza in Superlega conseguita in questa stagione.

Insomma una doppia celebrazione meritatissima per l’intero gruppo squadra, ovviamente cambiato tra le due annate, ma assolutamente meritevole di tali onori; al termine è previsto un momento conviviale a base di prodotti tipici, con ingresso libero per tutti.

Proprio il sindaco di Grottazzolina Alberto Antognozzi ha spiegato il motivo dell’onoreficienza: "La scelta di Piazza Marconi è stata fatta proprio per permettere a tutta la popolazione di partecipare, cosa che sarebbe stata molto complicata se la cerimonia si fosse svolta nella sala consiliare.

La scelta della Cittadinanza onoraria era stata da me proposta un anno fa dopo la promozione in Superlega: avevo preannunciato che che l’avrei promossa e così è stato con il voto favorevole del Consiglio comunale. Il passaggio in Superlega ha portato grande lustro a Grottazzolina e una rilevanza di livello assoluto. Questo primo anno in Superlgea ci ha messo sotto i riflettori mediatici a tutto tondo e un’ulteriore ciliegina sulla torta è arrivata di recente con la salvezza. Ecco dunque che questo magnifico viaggio continuerà, garantendo altre splendide giornate di sport.

La M&G Scuola Pallavolo è la prima realtà sportiva a livello provinciale; grazie al lavoro della società e alle imprese dei ragazzi tutto il territorio è stato coinvolto intorno a questa squadra se consideriamo una media di 2 mila spettatori e il sold out con Perugia in un PalaSavelli da brividi".

Sarà dunque l’occasione per rivedere a Grottazzolina alcuni dei grandi protagonisti di quella incredibile cavalcata come Andrea Canella e Roberto Romiti che hanno già confermato la sua presenza e altri saranno presenti con al termine della cerimonia un maxi banchetto per tutti gli intervenuti.