Yuasa Battery Grottazzolina: conferme e nuovi arrivi per la stagione in Superlega

Dopo aver annunciato tutte le partenze, per differenti motivi, la Yuasa Battery Grottazzolina ha già iniziato a delineare in maniera significativa e in via ufficiale il roster della prossima stagione. Da sempre a Grottazzolina la parola fondamentale è il gruppo, partendo da quello zoccolo duro che soprattutto nelle ultime due stagioni è stato il cuore pulsante del’intero ambiente ma soprattutto il termometro ideale dello spogliatoio in campo ma anche dell’intera Grottazzolina.

In cinque di quel gruppo storico faranno ancora parte della squadra e saranno riferimenti fondamentali di un roster che ha tutta l’intenzione di andare a cercarsi un’altra straordinaria stagione in Superlega con l’obiettivo salvezza. In cinque che c’erano ed erano parte solida di quella squadra che ha coronato un sogno a Siena il 25 aprile 2024 con la promozione in Superlega e poi sono stati anche protagonisti in campo nella prima storica stagione nella massima serie. Parliamo del tridente storico formato da capitan Riccardo Vecchi, dal regista Manuele Marchiani e dal centrale Marco Cubito, tre che vivono Grottazzolina in campo ma anche fuori, ormai da anni.

Al loro fianco due che ormai sono di casa e si apprestano a giocare la terza stagione con questa maglia. Il "ministro della difesa" e riferimento assoluto della seconda linea Andrea Marchisio oltre allo schiacciatore, reduce dall’esperienza vincente anche a Dubai nelle ultime settimane, Michele Fedrizzi. Loro cinque sono i pilastri già certi e confermati già ufficialmente dalla società; conferme che presto andranno a salire almeno a sette considerando che manca solo l’ufficialità per bomber Dusan Petkovic e per lo schiacciatore bulgaro Georgi Tatarov, due che hanno anche avuto richieste importanti dopo la straordinaria stagione messa in archivio.

Poi sarà la volta delle ufficialità per una rosa che già, radio mercato, definisce praticamente definita. Consideriamo anche Dragan Stankovic che si è auto-annunciato direttamente dai canali ufficiali di Modena dopo i saluti finali in occasione della finale playoff quinto posto.

Intanto c’è ancora una Grottazzolina che sogna la promozione, parliamo della Serie C Yuasa Santoni che sabato scorso al PalaGrotta ha ottenuto il pass per la finale dei playoff dove si giocherà l’accesso alla Serie B. I ragazzi di Michele Delevecchio se la vedranno ora contro l’Axore Macerata con gara-1 sabato prossimo sempre a Grottazzolina e gara-2 a Macerata sabato 31 maggio.