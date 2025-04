Yuasa Battery Grottazzolina: doppio impegno nei playoff e cittadinanza onoraria

Giornate intensissime per la Yuasa Battery Grottazzolina in questo mese di aprile che non concede tregua. Partiamo dal rettangolo di gioco dove la Yuasa Battery sta preparando al meglio il doppio impegno casalingo in questi playoff challenge: sabato la prima uscita contro Verona alle 20,30, mercoledì invece il secondo match interno contro Milano stesso orario. In tal senso prosegue la prevendita dei biglietti su vivaticket.com ma anche ai botteghini con l’apertura straordinaria prevista giovedì e venerdì al PalaSavelli, sempre dalle ore 18 alle 20 con possibilità di acquisto sia dei singoli tagliandi che dei mini abbonamenti.

La squadra si avvicina alla sfida con l’obiettivo del pronto riscatto, recuperando se possibile elementi importanti ma assenti nel match di Padova. Lo staff medico è al lavoro per valutare le condizioni di Petkovic, Zhukouski e Comparoni. Una Yuasa attiva in campo ma anche emozionata per quello che accadrà all’esterno.

Il prossimo giovedì 24 aprile sarà infatti una giornata speciale per tutta la M&G Scuola Pallavolo con il Comune di Grottazzolina che, per mano del primo cittadino Alberto Antognozzi, consegnerà con un’apposita cerimonia la cittadinanza onoraria agli artefici della storica promozione in Superlega. Scelta voluta proprio dal Consiglio Comunale di Grottazzolina con una delibera dello scorso 28 ottobre.

I traguardi raggiunti si susseguono e dunque, il Comune di Grottazzolina premierà anche l’attuale organico della Yuasa Battery per la salvezza in Superlega della stagione 2024-2025. Sarà un 24 aprile speciale dunque con la cerimonia ufficiale che si svolgerà al PalaGrotta, cui farà seguito un momento conviviale per tutti.

Nella motivazione del riconoscimento alla M&G Scuola Pallavolo si motiva il tutto per "aver realizzato un’impresa sportiva come la promozione nella Superlega italiana di volley, che resterà nella storia grottese per decenni e generazioni. Per aver emozionato e reso orgogliosi i cittadini e aver dato lustro a questo Paese facendolo conoscere e apprezzare in tutta Italia. Questo giustifica ampiamente il riconoscimento che il Comune di Grottazzolina intende conferire alla Società e squadra di pallavolo maschile M&G Scuola Pallavolo - Yuasa Battery Grottazzolina con il riconoscimento della Cittadinanza Onoraria che rappresenta quindi il segno dell’ammirazione della collettività grottese verso la squadra e la società", come si legge appunto nella delibera dello scorso ottobre.

Roberto Cruciani