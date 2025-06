Yuasa Battery Grottazzolina festeggia la promozione in Serie B e successi giovanili

Non si ferma il tourbillon di emozioni ma anche di successi per la Yuasa Battery Grottazzolina e l’intero panorama della M&G Scuola Pallavolo. Nella serata di lunedì il Comune di Grottazzolina ha reso omaggio e premiato la Serie C della Yuasa Santoni che ha conquistato la promozione in Serie B. I ragazzi guidati da coach Michele Delvecchio e dal vice Andrea Nicolini sono saliti sul palco in Piazza Umberto Primo, in occasione della festa per la Beata Vergine del Perpetuo Soccorso lunedì sera, presentati dal primo cittadino Alberto Antognozzi, per ricevere l’applauso dell’intera cittadinanza.

Non solo quindi la Superlega che continuerà a vivere le gare casalinghe al PalaSavelli diventando sempre più espressione e rappresentazione di un intero territorio ma anche una Serie B Nazionale, in un girone con tanti derby molto interessanti, che sarà protagonista al PalaGrotta e che permetterà anche un lavoro importante di sviluppo e crescita per i tanti ragazzi provenienti dal settore giovanile. E proprio da lì arriverà, come già avvenuto in C quest’anno, l’anima e la spinta per questa squadra che sarà proprio un momento di crescita importante e di passaggio intermedio verso la Superlega per il mondo M&G Scuola Pallavolo che proprio nell’ultimo weekend è stato ancora una volta grandissimo protagonista.

Porto San Giorgio infatti nell’ultimo fine settimana è diventata la capitale del volley giovanile, ospitando le Finali Nazionali Acsi 2025. Ben 87 squadre protagoniste provenienti da 8 regioni, per un totale di 250 partite ed oltre 950 atleti in campo: sono questi i numeri di un’edizione di livello molto alto che ha visto mettersi in evidenza i gruppi della M&G Scuola Pallavolo nelle varie categorie. Partiamo dall’Under 17 maschile, guidata da Andrea Nicolini, che ha conquistato il primo posto finale ed anche il titolo di Mvp del torneo con Francesco Palanga. Benissimo anche la formazione Under 15 maschile che ha chiuso in seconda posizione esprimendo anche l’Mvp della categoria con Samuele Valentini. Infine molto bene anche i ragazzi dell’Under 12 misto che si sono piazzati in seconda posizione finale. Insomma un movimento che continua a dare soddisfazioni e rendere orgogliosa una dirigenza che continua a puntare con decisione verso sul proprio panorama giovanile.

Tornando invece alla prima squadra, le prossime ore porteranno nuovi annunci ufficiali. Dopo quelli dello schiacciatore ex Trento Giulio Magalini e del centrale bulgaro Iliya Petkov sono cinque i nuovi tasselli ancora da svelare e che saranno agli ordini di coach Massimiliano Ortenzi.